Познакомимся с «книжным отделом» культурного Интернета?

Сегодня вас ждёт максимально книжная подборка событий культурного Интернета. Вы прогуляетесь по заснеженным просторам Сибири, узнаете много нового о тайнах и мифах Испании и познакомитесь с творчеством знаменитой финской писательницы Керсти Бергрот.

Эрик Хесли «Сибирская эпопея»

Сибирь. Одно это слово вызывает в памяти картины бескрайних заснеженных просторов, полноводных рек и дремучих лесов. История покорения Сибири – это не только Ермак, Беринг и жены декабристов. Здесь рождались великие исследователи, сюда приезжали ученые, отсюда уходили в Арктику полярники — все это страницы той же самой истории, которая полна удивительных приключений, превосходящим по накалу страстей любой вестерн.

Швейцарский журналист, писатель и профессор EPFL (Федеральной политехнической школы Лозанны) Эрик Хесли посвятил освоению Сибири и Русского Севера книгу «Сибирская эпопея» (Издательство «Паулсен», 2021). Ее основой послужили архивные данные и документы, собранные автором во время его путешествий по всей России — от Архангельска до Владивостока, от Бурятии до Норильска. Но автора в первую очередь интересуют не сами исторические факты, а люди — их поступки, мысли, чувства, идеи и дела.

Также в рамках мероприятия прозвучало видеообращение Эрика Хесли к российским читателям. Выступили Раиса Неяглова-Колосова, генеральный директор издательства «Паулсен», член Полярной комиссии Русского географического общества и Федор Романенко, старший научный сотрудник кафедры геоморфологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, научный редактор книги «Сибирская Эпопея».

Нона Оганян «НЕсказки об Испании»

Нона Оганян, автор крупнейшего в русскоязычном Инстаграме сообщества, посвященного испанскому языку и культуре испаноговорящих стран, познакомит вас с книгой «НЕсказки об Испании», вышедшей в 2020 году.

«НЕсказки об Испании» — сборник авторских эссе, связанных друг с другом тончайшими нитями, и собирающих воедино, словно элементы большого пазла, отдельные страницы истории и современности Испании.

Книга — попытка показать читателю Испанию не привычную, не знакомую, а сотканную из не самых явных параллелей, историй и мифов, из пересечений легендарных судеб людей, изменивших себя, свою страну и даже целый мир.

Автор расскажет о том, как появилась идея книги, почему она получила такой необычный формат и какие тайны и сокровища испанской культуры она способна открыть своему читателю.

Керсти Бергрот – выборгская писательница

В этом году исполняется 135 лет со дня рождения Керсти Бергрот, финской писательницы, родившейся в Выборге. Ее отец Адиель Бергрот был преподавателем и ректором Выборгского классического лицея. Керсти Бергрот – автор романов, рассказов, пьес, киносценариев. До 1920 года писала на шведском языке и принадлежала к писательской группе поклонников Оскара Уайльда и Яльмара Седерберга — «Dagdrivare» («Бездельники»). В своем творчестве Керсти Бергрот прибегала к народной речи, чтобы усилить выразительность художественного языка. В 1950 году получила медаль Pro Finlandia — высшую государственную награду Финляндии для деятелей искусств. В 1973 году, когда ей было уже 87 лет, опубликовала мемуары и собрание афоризмов.

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