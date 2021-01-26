Культура онлайн: отправимся на костюмированный бал начала прошлого века?

Культурный Интернет разогнался после новогодних праздников и стал заваливать нас свежими трансляциями со всех уголков России. Сегодня вы побываете на костюмированном балу дореволюционной России, пройдётесь по выставке народных мастеров Белгородской области и посетите очередной зимний музыкальный концерт.

Костюмированный бал 1903 года

Одним из самых ярких придворных балов дореволюционной России считается костюмированный русский бал 1903 года в Зимнем дворце. Этот бал затмил собой даже серию празднеств по случаю 300-летия дома Романовых в 1913 году.

По инициативе Александры Федоровны – российской императрицы и супруги Николая II – бал был внесен в программу сезона через два месяца после утверждения полного расписания, так как значимость его была крайне высока. Он символизировал собой глубокий интерес к отечественным традициям и всему национальному в культуре — интерес, который зародился в среде русской интеллигенции еще в середине XIX века.

Слушатели лекции узнают о том, как родилась идея этого грандиозного бала, как шла подготовка к нему и создавались наряды, а также увидят подлинные фотографии участников бала в созданных ими образах и узнают, что их современники думали обо всем действе.

«Народный мастер – 2020»

Народный мастер Белгородской области – это почетное звание присуждается мастерам, которые сохраняют в своем творчестве традиции, используют технологии народных ремесел и передают свои знания подрастающему поколению.

На выставке представлены работы 50 мастеров в жанрах войлоковаляние, резьба по дереву, традиционная вышивка, ткачество, керамика, глиняная игрушка, роспись по дереву и металлу, аппликация соломкой, кружевоплетение на коклюшках, лозоплетение, авторская кукла. Зрители смогут совершить виртуальную прогулку по выставочному пространству и познакомиться с работами мастеровых жителей Белгородчины.

Зимний концерт Саратовского академического театра оперы и балета

Сценарист и режиссер концерта Андрей Сергеев специально приехал из Москвы, чтобы поставить это праздничное действо на Новой сцене Саратовского академического театра оперы и балета. В программу вечера вошли арии и дуэты из популярной оперной классики и оперетты, яркие балетные номера, мелодии Иоганна Штрауса, Имре Кальмана, Жака Оффенбаха, Джузеппе Верди и Вольфганга Амадея Моцарта, веселые музыкальные сценки, а также изящный и остроумный конферанс ведущих. Праздничное настроение зрителям подарят ведущие солисты, хор и симфонический оркестр Саратовского академического театра оперы и балета под управлением Юрия Кочнева.

Как смотреть и слушать:

Познакомиться с другими онлайн-трансляциями можно в специальном разделе сайта «Культура.РФ».

Еще заголовки о местах, которые можно посетить, не выходя из дома:

По инф. «Культура.РФ»

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...