Когда в России появились бумажные деньги?

9 января 1769 года (29 декабря 1768-ого) Екатерина II издала манифест о введении в обращение ассигнаций. Они стали первыми российскими бумажными деньгами, пришедшими на смену монетам.

Это решение было продиктовано тем, что в стране накопилось слишком много медных денег. Доставлять тяжёлые монеты было трудно, а считать их — долго. Тогда стали вводить ассигнации номиналом 25, 50, 75 и 100 рублей. Их выпускали специально учреждённые банки в Москве и Санкт-Петербурге. Изготавливали купюры в Сенатской типографии.

Со временем в системе стали заметны изъяны. Было легко переделать 25-рублёвые бумаги на 75-рублёвые. А во время Отечественной войны 1812 года в обращение попали «наполеоновки» — поддельные ассигнации, которые выпускали во Франции. В основном фальшивки были номиналом 25 рублей. В результате курс рубля упал.

В ходе денежной реформы, которую провёл государственный деятель Егор Канкрин, ассигнации сначала сделали вспомогательными денежными знаками при серебряном рубле, а в 1843 начали постепенно изымать из обращения и обменивать на кредитные билеты. С 1 января 1849 года ассигнации аннулировали.

По инф. Парламентской газеты

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