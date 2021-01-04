Как Надя Шевелёва должна была готовить заливную рыбу?

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4 января 1973 года Минторг СССР выпустил первый в году приказ, утверждающий сборник рецептур для школьных и производственных столовых. В числе рецептов и заливная рыба — та самая, которую пыталась готовить героиня фильма «Ирония судьбы» Надя.
Рецептура - документ занимательный для всех, кто скучает по советским блюдам — школьным булочкам, салату «Весеннему» или сладкому супу. И вот что в ней пишется о приготовлении заливной рыбы. Ее можно было приготовить из судака, трески, щуки, сазана, сома или морского окуня. Разделанную рыбу припускали, охлаждали и украшали лимоном, варёной морковью и петрушкой, после чего заливали охлаждённым желе и давали остыть. После доливали ещё желе, чтобы оно покрыло рыбу сверху на 0,5-1 см.
Желе делали на основе бульона из рыбных костей с морковью, луком и корнем петрушки. На литр бульона добавляли 40 грамм желатина и специи (соль, лавровый лист, перец, гвоздику, уксус). Из трёх яиц брали белки: половину вводили в бульон, доводили до кипения, затем добавляли остальные белки и вновь доводили до кипения.
4 января 1973 года Минторг СССР выпустил первый в году приказ, утверждающий сборник рецептур для школьных и производственных столовых. В числе рецептов и заливная рыба — та самая, которую пыталась готовить героиня фильма «Ирония судьбы» Надя.
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