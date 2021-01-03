«Так надоедать зрителю нельзя»: Андрей Мягков выступил против ежегодного показа «Иронии судьбы»

Киноактер Андрей Мягков не очень лестно высказался о традиции ежегодного показала фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» с его участием предновогодним вечером.

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Актер, сыгравший Женю Лукашина, считает «извращением» показ одного и того же фильма каждый год. Мягков уверен, что так надоедать зрителю нельзя.

Сам он признался, что часто не смотрит фильм, поскольку он не является его любимым кино. Вместе с тем, актер отметил, что уважает мнение тех, кто соблюдает традицию и смотрит одни и те же фильмы ежегодно.

Двухсерийная кинолента «Ирония судьбы, или С легким паром!» впервые была показана на телеэкранах 1 января 1976 года. Тогда фильм Эльдара Рязанова посмотрели более 100 млн телезрителей, и уже 7 февраля того же года по многочисленным просьбам фильм снова вышел в эфир. В 1977 году фильм получил Государственную премию СССР.

По инф. rosbalt.ru

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