Историки: число жертв среди мирного населения во время Великой отечественной нужно уточнить

Общенациональный мемориал жертвам геноцида советского мирного населения во время Великой Отечественной войны появится в Гатчине, на месте детского концентрационного лагеря. «Этот масштабный проект получил поддержку президента России и правительства», — сообщил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

Параллельно будет ускорена и работа по уточнению потерь среди мирных граждан. «На сегодняшний день в науке фигурирует цифра 13 миллионов 685 тысяч. В нее входит 7,5 миллиона преднамеренно убитых карателями, более 2 миллионов погибших на принудительных работах в Германии и порядка 4 миллионов умерших от голода и отсутствия медицинской помощи на оккупированных территориях», — заявил Нарышкин, подчеркнув, что эти цифры нуждаются в уточнении, а методы подсчета жертв — в усовершенствовании.

«Окончательных, «железных» цифр у нас нет и по сей день», — согласен помощник президента России и глава Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. По его словам, историки до сих пор пользуются данными, полученными в конце 80-х годов минувшего века от статистиков Госкомстата СССР, которые проводили комплексную работу по уточнению числа людских потерь в годы войны.

«Простая математика, — объяснил Мединский методику подсчета: 26,6 миллиона общих потерь минус 8,6 миллиона прямых военных потерь, минус так называемые косвенные военные потери». Знаменитая на весь мир цифра 26,6 миллиона граждан Советского Союза, погибших во Вторую мировую войну, тоже нуждается в уточнении. Она возникла так: взяли численность населения на июнь 1941 года (по данным переписи 1939 года, откорректированных по рождениям и смертям на начало войны, с добавлением присоединенных территорий). Получилось 196 миллионов 700 тысяч человек. «Помните кино о Зое Космодемьянской: «Нас 200 миллионов — всех не перевешаете!» — прокомментировал Мединский. «Вычитаемым» стал показатель на декабрь 1945 года (надо было учесть военнослужащих, которые умерли от ран в госпиталях или вернулись из гитлеровских лагерей, а также репатриацию из СССР граждан других стран). Это 170,5 миллиона человек.

«Общая убыль за годы войны — 37,2 миллиона человек, — резюмировал глава РВИО. — Вина за эти потери лежит на Германии как на агрессоре, без относительности того, как эти люди погибли: на фронте, стали ли жертвами прямого геноцида или умерли от резкого ухудшения уровня жизни в тылу».

Однако все же цифра 37,2 миллиона не используется в исторической науке, поскольку она включает и тех, кто умер естественной смертью.

По данным РАН, убыль советского населения за годы войны равна 28 миллионам.

Последние данные по убыли населения представили сотрудники Института российской истории РАН. Правда, они считали не только погибших и умерших, но и насильственно или добровольно (как власовцы) эмигрировавших. Получилось около 28 миллионов. «Потерь мирного населения тоже больше (чем 13,685 миллиона. — Прим. ред.), потому что плохо учтены потери в тыловых районах, — считает Валентина Жиромская. По мнению историков, признанная оценка жертв 800 тысяч в блокадном Ленинграде нуждается в уточнении: не учтены потери пригородов и тех, кто умер в госпиталях.

Без цифровых технологий, подобных ресурсу Память народа, тему мирных потерь, убежден руководитель Росархива Андрей Артизов, не поднять.

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