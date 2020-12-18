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Культура древности: узнаем кое-что новое о «человеке из прошлого»!
Егор Стуков, по материалам «Культура.РФ»   
18 Декабря 2020 г.
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Сегодня культурный Интернет расскажет нам о секретах древнего человека. Серию научно-популярных лекций проведут лучшие эксперты России, которые поделятся своими знаниями о традициях, культурных особенностях и социальных нормах людей прошлого.

Культура древности: узнаем кое-что новое о «человеке из прошлого»!

«Байки из грота»

Никто из ныне живущих не видел австралопитеков и питекантропов, никто не знает, когда и кем был разведен первый костер, никто не присутствовал при шаманских плясках под сводами пещер в ледниковом периоде. Откуда же мы знаем об этом? Об этом и многом другом читатель узнает из книги Станислава Дробышевского «Байки из грота». 50 реальных историй из жизни древних людей — 50 детективов, разгаданных геологами и зоологами, археологами и антропологами. Ведь истина интереснее любых фантазий.

#ЧитайФестНаучПоп — онлайн-фестиваль научно-популярной литературы в России. В программе фестиваля познавательные лекции для детей и взрослых, а также возможность познакомиться поближе с известными авторами жанра.

«Эволюция доброты: Как общались древние люди»

Большинство людей склонно представлять наших предков дикарями, безо всякого намека на тонкость чувств, с самыми примитивными побуждениями и низменными инстинктами. Но как же тогда возникли наши мораль, нравственность, сострадание и доброта? Как мы можем узнать об этом? Какие свидетельства сохранила земля о происхождении морали? Об этом вы узнаете на лекции Станислава Дробышевского «Эволюция доброты: Как общались древние люди».

«Как изучать то, что было давно и больше не повторится?»

Наука умеет изучать то, что происходит сейчас и то, что воспроизводимо. Но можно ли изучать то, что было давно и лишь один раз, как, например, появление человеческого языка? Или об этом можно лишь строить догадки? Современная наука уже дошла до той стадии развития, когда о происхождении языка можно говорить с достаточно высокой степенью обоснованности, а релевантных фактов из самых разных областей накоплено столько, что неверные гипотезы о возникновении языка быстро начинают им противоречить. Лекция лингвиста, доктора филологических наук, профессора РАН Светланы Бурлак.

Как смотреть и слушать:

Разгадать всей тайны людей прошлого вам помогут трансляции из специального раздела Российской государственной детской библиотеки.

Еще заголовки о местах, которые можно посетить, не выходя из дома:

По инф. «Культура.РФ»

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