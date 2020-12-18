Культура древности: узнаем кое-что новое о «человеке из прошлого»!

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Сегодня культурный Интернет расскажет нам о секретах древнего человека. Серию научно-популярных лекций проведут лучшие эксперты России, которые поделятся своими знаниями о традициях, культурных особенностях и социальных нормах людей прошлого.
«Байки из грота»
Никто из ныне живущих не видел австралопитеков и питекантропов, никто не знает, когда и кем был разведен первый костер, никто не присутствовал при шаманских плясках под сводами пещер в ледниковом периоде. Откуда же мы знаем об этом? Об этом и многом другом читатель узнает из книги Станислава Дробышевского «Байки из грота». 50 реальных историй из жизни древних людей — 50 детективов, разгаданных геологами и зоологами, археологами и антропологами. Ведь истина интереснее любых фантазий.
#ЧитайФестНаучПоп — онлайн-фестиваль научно-популярной литературы в России. В программе фестиваля познавательные лекции для детей и взрослых, а также возможность познакомиться поближе с известными авторами жанра.
«Эволюция доброты: Как общались древние люди»
Большинство людей склонно представлять наших предков дикарями, безо всякого намека на тонкость чувств, с самыми примитивными побуждениями и низменными инстинктами. Но как же тогда возникли наши мораль, нравственность, сострадание и доброта? Как мы можем узнать об этом? Какие свидетельства сохранила земля о происхождении морали? Об этом вы узнаете на лекции Станислава Дробышевского «Эволюция доброты: Как общались древние люди».
«Как изучать то, что было давно и больше не повторится?»
Наука умеет изучать то, что происходит сейчас и то, что воспроизводимо. Но можно ли изучать то, что было давно и лишь один раз, как, например, появление человеческого языка? Или об этом можно лишь строить догадки? Современная наука уже дошла до той стадии развития, когда о происхождении языка можно говорить с достаточно высокой степенью обоснованности, а релевантных фактов из самых разных областей накоплено столько, что неверные гипотезы о возникновении языка быстро начинают им противоречить. Лекция лингвиста, доктора филологических наук, профессора РАН Светланы Бурлак.
Как смотреть и слушать:
Разгадать всей тайны людей прошлого вам помогут трансляции из специального раздела Российской государственной детской библиотеки.
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Сегодня культурный Интернет расскажет нам о секретах древнего человека. Серию научно-популярных лекций проведут лучшие эксперты России, которые поделятся своими знаниями о традициях, культурных особенностях и социальных нормах людей прошлого.
Коронавирус может вызвать необычный побочный эффект. Многие переболевшие стали жаловаться на то, что организм перестал воспринимать сигареты и алкоголь. Они отмечают, что даже после маленькой дозы алкоголя могут несколько дней страдать от сильнейшего похмелья.
На практическом экзамене на получение водительских прав находиться в машине, кроме испытуемого и экзаменатора, МВД России разрешит также представителям общественных объединений и другим должностным лицам органов внутренних дел.
Музейные сотрудники Университета Абердина совершили случайное открытие, которое может пролить новый свет на историю Великой пирамиды в Гизе, Египет. В коробке из-под сигар они обнаружили артефакты возрастом около 5000 лет, которые считались давно утраченными.
Владимир Путин под занавес большой пресс-конференции поделился деталями частной жизни. Он рассказал, какие сказки читает внукам, какой у него в семье главный тост и какой главный секрет семейного счастья.
В Москве на площадке ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО» состоялось определение победителей V Национального конкурса инновационных проектов в аэрокосмической отрасли, который уже в пятый раз провел Центральный аэрогидродинамический институт им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). Победителем конкурса стал сенсационный проект Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича, которому предсказывали победу многие эксперты. Ученые предложили применять при сборке самолетов метод лазерной сварки, который позволит уйти от применяемой сегодня повсеместно технологии сборки самолетов с помощью заклепок.
До выборов в Госдуму, запланированных на сентябрь 2021-го, осталось меньше года. Всё та же многопартийность, всё та же борьба почти без борьбы. Про эту традиционную для России партийно-политическую систему состоялся разговор с Наталией Великой – доктором политических наук, деканом социологического факультета РГГУ, заместителем директора Института социально-политических исследований РАН. В основе её рассуждений – мониторинг общественного мнения «Как живёшь, Россия?», ежегодно проводимый в институте с 1992 года под руководством профессора В.К. Левашова.
В уходящем году коллекции крымских музеев увеличились на 17,5 тысячи экспонатов, информирует министерство культуры республики. Большая часть из них — предметы археологии, подарки, а также экспонаты, приобретённые музеями за бюджетные средства.
Советская и российская актриса Валентина Талызина, несмотря на свой возраст и проблемы со здоровьем, продолжает вести публичный образ жизни. Недавно она стала участницей популярной программы «Привет, Андрей!», посвященной детским песням из любимых мультфильмов.
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Подавляющее большинство пациентов с коронавирусом — около 80 процентов — переносят болезнь в лёгкой форме и могут лечиться дома. Для этого созданы все условия: от дистанционной консультации врачей до выдачи бесплатных лекарств.
Блогер из Архангельска Антонина очень много полезного знает про садово-огородные дела. Еще бы! Ведь дачу она имеет уже давно, и даже завела канал «Дачницы Удачницы» на платформе YouTube. Мы об этом вам, к слову, как-то рассказывали.
Проезд в московском метро подорожает с 1 января 2021 года. Цена одной поездки по карте «Тройка» вырастет на два рубля с 40 до 42 рублей. То же относится к оплате по банковским картам — для них цена вырастет с 44 до 46 рублей.
В новом здании Крымской республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко нейрохирурги провели первую высокотехнологичную операцию удаления внемозговой опухоли головного мозга. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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