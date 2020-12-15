В погоне за классикой: продолжаем слушать биение сердца культурного Интернета

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Сегодня мы вновь окунёмся в классическую музыку вместе с культурным Интернетом. Вас ждут Шопен, Бетховен, Моцарт и многие другие мастера, чьи произведения исполнят их коллеги из нашей современности.
Фридерик Шопен
Москонцерт на Пушечной представляет концерт «Фридерик Шопен». Он посвящен одному из самых ярких представителей эпохи романтизма в музыке — великому польскому композитору Фридерику Шопену.
Этот необычайно одаренный, обаятельный романтик с изысканными манерами и чутким сердцем за все недолгие годы жизни по-настоящему так и не испытал настоящего счастья. Он всегда был любимцем публики и объектом обожания многочисленных поклонниц, которые то и дело засыпали его дорогими подарками. Однако, в личной жизни был глубоко несчастен — его сердце разрывали боль, тоска по Родине, муки от страшной болезни и несчастная любовь. Стиль Шопена, сосредоточившегося почти исключительно на фортепианной музыке, гармонично сочетает французскую рафинированность и польский фольклор.
Произведения композитора исполнит лауреат международных конкурсов Евгений Стародубцев.
В начале был Бетховен
Белгородская государственная филармония представляет концерт симфонического оркестра «В начале был Бетховен».
В программе концерта произведения известных композиторов и не менее важные произведения, авторы которых не известны широкой публике:
Ольга Викторова — «Вначале был Бетховен», Алексей Шор — «Морские пейзажи», Иоганнес Брамс — Концерт для скрипки с оркестром.
В концерте примет участие Андрей Баранов — известный российский скрипач, победитель Международного конкурса имени Королевы Елизаветы, одного из самых крупных и престижных музыкальных состязаний мира, конкурсов скрипачей имени Бенджамина Бриттена в Лондоне и имени Генри Марто в Германии.
«Виртуозы Москвы. Сегодня и завтра»
На сцене Рахманиновского зала Филармонии – Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. Солисты — Роман Шер (фортепиано) и Андрей Михайловский (кларнет). В программе: Антонио Сальери — Венецианская симфония, Вольфганг Амадей Моцарт — Концерт для кларнета с оркестром и Рондо ре мажор, Франц Шуберт — Симфония № 5.
В 1979 году выдающийся скрипач Владимир Спиваков объединил сильнейших музыкантов российской столицы в камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Звездный ансамбль солистов и концертмейстеров лучших московских коллективов, в котором выступали участники прославленного Квартета имени Бородина Михаил Копельман, Андрей Абраменков, Дмитрий Шебалин и Валентин Берлинский, передал эстафету новым поколениям талантливых музыкантов — победителям и лауреатам международных и всероссийских конкурсов. Идут годы, но на первом месте по-прежнему остаются профессионализм, мастерство и высокая этика отношений в коллективе.
Выбор удобной и практичной обуви – это извечная проблема каждого из нас. Чаще всего с этим вопросом сталкиваются женщины, ведь выбранная ими модель должна соответствовать ряду критериев: времени года, удобству в процессе носки, новомодным тенденциям, выгодной ценовой категории. Несмотря на то, что современный рынок переполнен различными вариантами женской обуви от эконом до премиум сегмента, зачастую бывает очень сложно сделать выбор по заданным параметрам.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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