В погоне за классикой: продолжаем слушать биение сердца культурного Интернета

Сегодня мы вновь окунёмся в классическую музыку вместе с культурным Интернетом. Вас ждут Шопен, Бетховен, Моцарт и многие другие мастера, чьи произведения исполнят их коллеги из нашей современности.

Фридерик Шопен

Москонцерт на Пушечной представляет концерт «Фридерик Шопен». Он посвящен одному из самых ярких представителей эпохи романтизма в музыке — великому польскому композитору Фридерику Шопену.

Этот необычайно одаренный, обаятельный романтик с изысканными манерами и чутким сердцем за все недолгие годы жизни по-настоящему так и не испытал настоящего счастья. Он всегда был любимцем публики и объектом обожания многочисленных поклонниц, которые то и дело засыпали его дорогими подарками. Однако, в личной жизни был глубоко несчастен — его сердце разрывали боль, тоска по Родине, муки от страшной болезни и несчастная любовь. Стиль Шопена, сосредоточившегося почти исключительно на фортепианной музыке, гармонично сочетает французскую рафинированность и польский фольклор.

Произведения композитора исполнит лауреат международных конкурсов Евгений Стародубцев.

В начале был Бетховен

Белгородская государственная филармония представляет концерт симфонического оркестра «В начале был Бетховен».

В программе концерта произведения известных композиторов и не менее важные произведения, авторы которых не известны широкой публике:

Ольга Викторова — «Вначале был Бетховен», Алексей Шор — «Морские пейзажи», Иоганнес Брамс — Концерт для скрипки с оркестром.

В концерте примет участие Андрей Баранов — известный российский скрипач, победитель Международного конкурса имени Королевы Елизаветы, одного из самых крупных и престижных музыкальных состязаний мира, конкурсов скрипачей имени Бенджамина Бриттена в Лондоне и имени Генри Марто в Германии.

«Виртуозы Москвы. Сегодня и завтра»

На сцене Рахманиновского зала Филармонии – Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. Солисты — Роман Шер (фортепиано) и Андрей Михайловский (кларнет). В программе: Антонио Сальери — Венецианская симфония, Вольфганг Амадей Моцарт — Концерт для кларнета с оркестром и Рондо ре мажор, Франц Шуберт — Симфония № 5.

В 1979 году выдающийся скрипач Владимир Спиваков объединил сильнейших музыкантов российской столицы в камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Звездный ансамбль солистов и концертмейстеров лучших московских коллективов, в котором выступали участники прославленного Квартета имени Бородина Михаил Копельман, Андрей Абраменков, Дмитрий Шебалин и Валентин Берлинский, передал эстафету новым поколениям талантливых музыкантов — победителям и лауреатам международных и всероссийских конкурсов. Идут годы, но на первом месте по-прежнему остаются профессионализм, мастерство и высокая этика отношений в коллективе.

Как смотреть и слушать:

Взглянуть на работу московских виртуозов можно в специальном разделе культурного сайта.

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По инф. «Культура.РФ»

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