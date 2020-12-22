Культурный Интернет: продолжаем изучать главные трансляции Всемирной паутины!

Культурный год приближается к своему завершению, но ему ещё есть, чем нас удивить. Сегодня мы предлагаем вам взглянуть на приключения бравых «Мушкетёров», окунуться в детективные расследования «Эраста Фандорина» и проникнуться многогранным звучанием гитарной музыки.

«Мушкетёры»

Начнём, пожалуй, с неустаревающей классики. Российский государственный академический молодежный театр представляет спектакль «Мушкетеры».

Легендарная история четырех друзей, рассказанная Александром Дюма, для многих поколений стала «прививкой» чести, верности и мужества. Мастер сценического движения и боя Андрей Рыклин создает современный пластический спектакль, сохраняя авантюрную атмосферу романа. Молодые РАМТовские актеры дерзко и увлеченно фехтуют и флиртуют: д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис — один за всех и все за одного.

«Эраст Фандорин»

Спектакль, поставленный по первому произведению популярнейшей детективной серии самого модного российского прозаика Бориса Акунина, увлечет неожиданными поворотами загадочного сюжета, одурманит терпким ароматом времени, оглушит взрывами, заставит смеяться и плакать.

Бестселлер Акунина сохранил на сцене и своеобразие литературного языка автора, и атмосферу романа, и невероятную динамику развития сюжета. И конечно, какой же детектив без погонь, трюков, стрельбы и взрывов!

Гитарный калейдоскоп

Обладатель звания «Национальное достояние России», исполнитель на русской семиструнной и классической гитаре, создатель особого направления в гитарном исполнительстве, построенного на русском фольклоре, и основатель собственной школы «Русский стиль игры на гитаре», композитор и аранжировщик Сергей Руднев приглашает публику на встречу с гитарным искусством самых разных направлений — от классики до латино и фламенко.

Как смотреть и слушать:

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