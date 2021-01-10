День в истории: в Москве открылся Петровскиий театр

Ровно 240 лет назад, 10 января 1781 года, в Москве открылся Петровский театр. Он стал предтечей всемирно известного Большого театра.

С 1776 года в Москве в доме графа Воронцова на Знаменке ставились различные спектакли. Актеры этой труппы играли и в драме, и в опере, и в балете. Труппа была невелика и включала 13 актеров, девять актрис, балетмейстера, троих танцоров, четверых танцовщиц и 13 музыкантов.

В декабре 1780 года весь творческий коллектив перешел в здание, главный фасад которого выходил на улицу Петровка, отсюда и название театра. Новое трёхэтажное кирпичное здание с белокаменными деталями и под тесовой крышей было построено за пять месяцев архитектором Х. Розбергом по инициативе англичанина Медокса на средства князя П.В. Урусова. Театр имел партер, три яруса лож и галерею, и вмещал по разным источникам от восьмисот до полутора тысяч зрителей.

Открытие Петровского театра состоялось (30 декабря 1780) 10 января 1781 года. Первое представление состояло из пролога «Странники» А.Аблесимова на музыку русского композитора Е.Фомина и балета австрийского балетмейстера «Волшебная школа».

В 1805 году здание первого в Москве постоянного театра сгорело. В 1824 году на месте сгоревшего построили новое здание Большого театра по проекту архитектора Осипа Бове. Открытие театра состоялось в январе 1825 года.

В 1853 году вновь возникший пожар унес костюмы и декорации, некоторые музыкальные инструменты и архив труппы. Объявили конкурс проектов восстановления здания пострадавшего театра. Победителем стал проект Альберта Кавоса. В 1856 году вновь восстановленный Большой театр был открыт. Его украшала знаменитая теперь на весь мир скульптурная группа Аполлона, созданная известным русским скульптором Петром Клодтом.

По инф. Парламентской газеты

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