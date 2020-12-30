День в истории: советский химик Сергей Лебедев получил синтетический каучук

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Учёный-химик Сергей Лебедев первым в мире получил промышленный синтетический каучук 93 года назад, 30 декабря 1927 года.
Натуральный каучук использовался ещё с 1820-х годов, но стоимость его производства была очень высока, к тому же, было практически невозможно добиться стандартного качества.
В 1926 году Высший совет народного хозяйства СССР объявил конкурс на лучшую работу по синтезу каучука с премией в сто тысяч рублей для победителя. По его условиям, необходимо было предоставить как минимум два килограмма нового продукта. Также нужно было разработать полную технологию его получения, а не только описание способа производства. Сырьё должно было быть дешёвым и доступным.
Лебедев заменил нефть на этиловый спирт, а в качестве катализатора предложил металлический натрий. В результате на суд жюри от него поступило два килограмма синтетического натрий-бутадиенового каучука, который был получен из спирта, а также полный свод технологической документации.
В конкурсе участвовали не только советские химики, но и учёные из Италии и Франции. Основная борьба развернулась между Сергеем Лебедевым и Борисом Бызовым, который сумел получить дивинил из нефти. Но оказалось, что вариант Бызова было труднее реализовать в промышленных масштабах.
По итогам конкурса лучшим признали разработанный в 1926-1927 годах Лебедевым с группой сотрудников метод получения натрий-бутадиенового каучука из этилового спирта. Осенью 1928 года учёный представил в Главхимпром план работ, необходимых для составления проекта опытного завода.
В 1928-1931 годах Лебедев исследовал свойства натрий-бутадиенового каучука и нашёл для него активные наполнители. В 1930 году в Ленинграде построили Опытный завод, на котором 15 февраля 1931 года был получен первый блок синтетического каучука весом 260 килограммов.
В 1945 году имя Лебедева присвоили Всесоюзному НИИ синтетического каучука, в котором он работал. Сейчас это ФГУП «НИИСК» имени академика С. В. Лебедева.
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