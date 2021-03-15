День в истории: появился первый и единственный президент СССР

Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой...
31 год назад, 15 марта 1990 года, Михаил Горбачёв был избран первым и единственным президентом СССР.
11 марта 1985 года, после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко, Михаил Горбачев был избран на этот пост по предложению министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. Переизбран на второй срок в июле 1990 года на XXVIII съезде КПСС.
В феврале 1990 года Михаил Горбачев заявил о необходимости учреждения поста президента СССР и отмены положения конституции о руководящей роли КПСС в государстве. 14 марта того же года в основной закон были внесены поправки, согласно которым отменялась однопартийная система и учреждался пост президента СССР.
Глава государства должен был избираться советскими гражданами путём прямого и тайного голосования сроком на 5 лет. Однако в порядке исключения первые выборы были проведены Съездом народных депутатов СССР. На пост были выдвинуты Михаил Горбачёв, председатель Совета министров Николай Рыжков и министр внутренних дел Вадим Бакатин. Рыжков и Бакатин сняли свои кандидатуры. 15 марта 1990 года на III внеочередном съезде президентом СССР был избран Михаил Горбачёв. За проголосовали 1 тысяча 329 депутатов, против — 495.
25 декабря 1991 года Михаил Горбачёв сложил свои полномочия. С его отставкой должность президента СССР прекратила своё существование.
Недавно первому и единственному президенту СССР исполнилось 90 лет. На нашем сайте можно почитать о юбиляре:
Несмотря на кризис и пандемию, настоящие ценители моды продолжают следить за новинками, и особенно это касается женщин. В одном из последних выпусков передачи «Модный приговор» ведущая Эвелина Хромченко рассказала, что будет модным в этом году.
Геннадий Зюганов заявил, что власти предпочитают игнорировать тему сумасшедшего роста цен на продукты, лекарства и коммуналку. Да, они, конечно, говорят, что «держат цены под контролем», только... незаметно что-то.
Многие люди, переезжая в Петербург или Ленобласть из других регионов России, спустя несколько месяцев замечают, что зубы стали портиться. Почему так происходит, объяснила петербургский врач-стоматолог Нарине Аванесян.
Ещё несколько месяцев назад звёзды шоу-бизнеса были разделены на два лагеря. Одни говорили о том, как тяжело им живётся во время пандемии без концертов и доходов. Вторые считали, что артистам грех жаловаться, так как их гонорары всегда были в несколько раз выше, чем средняя зарплата по стране.
В Пензе мама умершего из-за халатности врачей мальчика смогла добиться компенсации в размере 2 миллиона рублей. Сперва суд постановил взыскать с больница 1,2 миллиона, но мать ребенка подала апелляцию.
На территории старейшего в России Кроноцкого заповедника раскинуто много привлекательных для туристического глаза естественных достопримечательностей. Однако главным магнитом этого камчатского уголка является признанная Всемирным фондом дикой природы самым пугающим местом страны – Долина смерти, где массово гибнут представители фауны и не растут растения.
Глава Минстроя подсчитал, что в России на данный момент не хватает по меньшей мере 1,2 миллиона строителей! Цифра впечатляющая, согласитесь, и задумайтесь — сколько мигрантов трудилось на этом поприще до пандемии.
Мнения о вакцинации от COVID–19 в обществе не однозначные. Можно найти как сторонников прививаться, так и противников. Более всего интересно, конечно, узнать, что же думают медики. Ведь они больше «в теме» по ситуации с коронавирусом, чем остальные и видят всю изнанку пришествия грозной болячки. Так давайте же познакомимся с точкой зрения о вакцинации одного из врачей.
Королева шансона Любовь Успенская не перестает удивлять. В свои 67 лет артистка выглядит на 30 лет моложе. Кажется, такой стройной и подтянутой она не была даже в молодости. Как оказалось, секрет – в специальном питании.
Оторваться от будничной суеты, погрузиться в мир музыки и творчества позволяет канал блогера Ирины, который находится на платформе YouTube. Здесь собраны ролики с поздравлениями, песни с оформленным блогером видеорядом. Так как Ирина – учитель, то и школьная тема нашла на канале свое отражение. Например, можно посмотреть видео с концертом в МОУ СОШ №7 города Твери «По страницам новогодних праздников», ролик про учительницу, про школу – планету детства и многое другое. А вот и сама Ирина, знакомьтесь!
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.