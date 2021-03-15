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День в истории: появился первый и единственный президент СССР

По материалам интернет-сайтов   
15 Марта 2021 г.
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31 год назад, 15 марта 1990 года, Михаил Горбачёв был избран первым и единственным президентом СССР.

11 марта 1985 года, после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко, Михаил Горбачев был избран на этот пост по предложению министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. Переизбран на второй срок в июле 1990 года на XXVIII съезде КПСС.

В феврале 1990 года Михаил Горбачев заявил о необходимости учреждения поста президента СССР и отмены положения конституции о руководящей роли КПСС в государстве. 14 марта того же года в основной закон были внесены поправки, согласно которым отменялась однопартийная система и учреждался пост президента СССР.

Глава государства должен был избираться советскими гражданами путём прямого и тайного голосования сроком на 5 лет. Однако в порядке исключения первые выборы были проведены Съездом народных депутатов СССР. На пост были выдвинуты Михаил Горбачёв, председатель Совета министров Николай Рыжков и министр внутренних дел Вадим Бакатин. Рыжков и Бакатин сняли свои кандидатуры. 15 марта 1990 года на III внеочередном съезде президентом СССР был избран Михаил Горбачёв. За проголосовали 1 тысяча 329 депутатов, против — 495.

25 декабря 1991 года Михаил Горбачёв сложил свои полномочия. С его отставкой должность президента СССР прекратила своё существование.

Недавно первому и единственному президенту СССР исполнилось 90 лет. На нашем сайте можно почитать о юбиляре:

По инф. pnp.ru и tass.ru

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