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День в истории: первая в мире межпланетная станция отправилась на Венеру
По инф. Парламентской газеты   
12 Февраля 2021 г.
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12 февраля 1961 года в Советском Союзе состоялся запуск первой в мире автоматической межпланетной станции «Венера-1». Этот космический аппарат, запущенный с использованием ракеты-носителя «Молния», предназначался для исследования планеты Венера.

Корпус станции «Венера-1» представлял собой цилиндр диаметром 1,05 метра с закругленной вершиной. Длина аппарата составляла 2,035 метра. Установленные на станции научные приборы позволили собрать много информации, среди которой были данные о плазме солнечного ветра в космическом пространстве, а также параметрах солнечного ветра и космических лучей в околоземном пространстве. Впервые вся собираемая телеметрическая информация передавалась с использованием параболической антенны. Для автоматической межпланетной станции впервые была разработана корректирующая двигательная установка для возможности корректировки траектории полёта.

19 февраля контакт со станцией был потерян, но в мае 1961 года она пролетела на близком (в космических измерениях) расстоянии от Венеры в 100 тысячах километров и перешла на гелиоцентрическую орбиту.

Удачному запуску АМС «Венера-1» предшествовала неудача с запуском аналогичного аппарата 4 февраля 1961 года по причине поломки разгонного блока. Но конструкторскому коллективу и инженерам удалось выявить причину отказа блока и устранить её, после чего был осуществлён запуск «Венеры-1». Затем неудача, вызванная потерей связи со станцией, была впоследствии учтена при проектировании новых аппаратов и организации системы связи с ними.

Запуск АМС «Венера-1» также стал испытанием новых систем, двигательных установок, измерительных приборов, систем связи. Впервые была применена система ориентации по Солнцу и звезде Канопус.

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По инф. Парламентской газеты

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