День в истории: основана первая в России пожарная команда

11 декабря (29 ноября по старому стилю) 1802 года император Александр I издал указ об организации в Санкт-Петербурге при съезжих дворах постоянной пожарной команды из 786 солдат внутренней стражи.

До 1802 в России тушение пожаров лежало на плечах простого народа. Когда какая-нибудь постройка вспыхивала, дежурные начинали звонить в колокола. Это означало, что люди должны были бросить все свои дела и бежать тушить пожар при помощи подручных средств. Ситуация изменилась лишь во времена правления Александра I, который своим указом в 1803 года сформировал постоянную пожарную команду. А еще через год другим указом население столицы было освобождено от выделения ночных сторожей и содержания пожарных работников.

В самом начале пожарная команда насчитывала 11 частей. В 1811 году, после строительства в городе новых районов была образована 12-я часть. В штате команды был брандмайор, 11 брандмейстеров, 11 помощников унтер-офицерского звания, 528 пожарных, мастер по насосам, слесарь, 2 кузнеца, трубочистный мастер, 24 трубочиста и 137 кучеров. Первым брандмайором Санкт-Петербурга стал полковник Домрачев, служивший с 1803 по 1827 год. Пожарные носили блестящие бронзовые каски и полукафтаны с погонами. Жили они в казармах, отлучаться из которых могли исключительно по заданиям брандмейстера.

Выходных у огнеборцев практически не было. На пожар обычно отправлялась вся часть. Немало брандмейстеров погибло, спасая других людей из полыхающих домов. Петербургская команда по праву считалась одной из лучших в Европе.

В Москве первая профессиональная пожарная команда была создана в 1804 году. А во многих других губерниях пожарных команд не было вплоть до середины 19 века, борьбу с огнём продолжало вести местное население.

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По инф. Парламентской газеты

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