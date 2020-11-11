День в истории: как закончилась Первая мировая война

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Окончание Первой мировой войны было утверждено подписанием перемирия между участниками Первой мировой войны (странами Антанты и Германией) 11 ноября 1918 года.
Подписание произошло в железнодорожном вагоне маршала Фердинанда Фоша в Компьенском лесу (во французском регионе Пикардия недалеко от города Компьень). Английский адмирал Росслин Уимисс и командующий войсками Антанты маршал Фош приняли немецкую делегацию, возглавляемую генерал-майором Детлефом фон Винтерфельдтом. В 5 часов 10 минут утра было подписано соглашение. Перемирие вступило в силу в 11 часов утра. В честь этого события был дан 101 залп.
Первая мировая война началась 28 июля 1914 года и продолжалась более четырёх лет. Она унесла жизни почти 10 миллионов человек. В войне участвовали армии 38 государств. По итогам войны прекратили своё существовании четыре империи — Российская, Германская, Османская и Австро-Венгерская. Но и в странах-победительницах война породила «потерянное поколение», осознавшее бессмысленность этой небывалой до той поры бойни.
Во многих странах Европы день, когда состоялось Компьенское перемирие, до сих пор остаётся одним из главных памятных дней. В Великобритании его называют Днём памяти, во Франции и Бельгии — Днём перемирия, в Канаде — Днём поминовения. В честь окончания Первой мировой учреждён и международный День памяти погибших в этой войне.
Факты о Первой мировой
Противники в войне
Война происходила между двумя группами стран:
Антанта. Российская империя, Франция, Великобритания. Союзниками выступали США, Италия, Румыния, Канада, Австралия, новая Зеландия.
Тройственный союз. Германия, Австро-Венгрия, Османская империя. Позже к ним присоединилось Болгарское царство, и коалиция стала именоваться «Четверной союз».
В войне принимали участие следующие крупные страны: Австро-Венгрия (27 июля 1914 - 3 ноября 1918), Германия (1 августа 1914 - 11 ноября 1918), Турция (29 октября 1914 - 30 октября 1918), Болгария (14 октября 1915 - 29 сентября 1918). Страны Антанты и союзники: Россия (1 августа 1914 - 3 марта 1918), Франция (3 августа 1914), Бельгия (3 августа 1914), Великобритания (4 августа 1914), Италия (23 мая 1915), Румыния (27 августа 1916).
Еще один важный момент. Изначально членом «Тройственного союза» была Италия. Но после начала Первой мировой войны, итальянцы объявили о нейтралитете.
Причины Первой мировой войны
Главная причина начала Первой мировой войны заключается в стремлении ведущих держав, прежде всего Англии, Франции и Австро-Венгрии к переделу мира. Дело в том, что колониальная система к началу 20 века рухнула. Ведущим европейским странам, которые годами процветали за счет эксплуатации колоний, теперь нельзя было получать ресурсы просто так, отнимая их у индусов, африканцев и южноамериканцев. Теперь ресурсы можно было только отвоевывать друг у друга. Поэтому и нарастали противоречия:
Между Англией и Германией. Англия стремилась не допустить усиления влияния Германии на Балканах. Германия стремилась укрепиться на Балканах и Ближнем Востоке, а также стремилась лишить Англию морского господства.
Между Германией и Францией. Франция мечтала вернуть себе земли Эльзас и Лотарингию, которые она потеряла в войне 1870-71 годов. Так же Франция стремилась захватить немецкий Саарский угольный бассейн.
Между Германией и Россией. Германия стремилась отнять у России Польшу, Украину и Прибалтику.
Между Россией и Австро-Венгрией. Противоречия возникали из-за стремления обеих стран оказывать влияния на Балканы, а также стремление России подчинить себе Босфор и Дарданеллы.
Окончание войны для России
Русская армия, измотанная войной и потерями, не хотела воевать. Вопросы провианта, обмундирования и обеспечения припасами за годы войны так и не были решены. 6 июля Германия перешла в контрнаступление. В его результате 150 000 русских солдат погибло. Армия фактически перестала существовать. Фронт развалился. Россия воевать больше не могла, и эта катастрофа была неминуема.
Люди требовали выхода России из войны. И это было одно из их главных требований к большевикам, которые в октябре 1917 года захватили власть. Изначально на 2 съезде партии Большевики подписали декрет «О мире», фактически провозгласив выход России из войны, а 3 марта 1918 года подписали Брестский мир. Условия этого мира были следующими:
Россия заключает мир с Германией, Австро-Венгрией и Турцией.
Россия теряет Польшу, Украину, Финляндию, часть Белоруссии и Прибалтику.
Россия уступает Турции Батум, Карс и Ардаган.
В результате своего участия в Первой мировой войне Россия потеряла: около 1 миллиона квадратных метров территории, потеряно примерно 1/4 населения, 1/4 пашневых земель и 3/4 угольной и металлургической промышленности.
«Российская Империя развалилась. Одна из целей войны решена», – слова Чемберлена.
Окончание Первой мировой войны
11 ноября 1918 года первая мировая война 1914-1918 годов завершилась. Германия подписала полную капитуляцию. Произошло это под Парижем, в Компьенском лесу, на станции Ретонд. Капитуляция принимал французский маршал Фош. Условия подписанного мира были следующими:
Германия признает полное поражение в войне.
Возврат Франции провинции Эльзас и Лотарингия к границам 1870 года, а также передача Саарского угольного бассейна.
Германии теряла все свои колониальные владения, а также обязывалась передать 1/8 часть своей территории географическим соседям.
На 15 лет войск Антанты находятся на левом берегу Рейна.
К 1 мая 1921 Германия должна была выплатить членам Антанты (России ничего не полагалось) 20 миллиардов марок золотом, товарами, ценными бумагами и т.п.
30 лет Германия должна выплачивать репарации, причем величину этих репараций устанавливают сами победители и могут их увеличивать в любой момент в течение этих 30 лет.
Германии запрещалось иметь армию, численностью выше 100 тысяч человек, причем армия обязана была быть исключительно добровольной.
Условия «мира» были настолько унизительными для Германии, что страна фактически становилась марионеткой. Поэтому многие люди того времени говорили, что первая мировая война хоть и закончилась, но закончилась не миром, а перемирием лет на 30. Так оно в конечном итоге и получилось…
Итоги первой мировой войны
Первая мировая война велась на территории 14 государств. В ней принимали участие страны, с общей численностью населения выше 1 миллиарда человек (это примерно 62% от всего населения мира на тот момент). Всего странами-участницами было мобилизовано 74 миллиона человек, из которых 10 миллионов погибло и еще 20 миллионов получили ранения.
В результате войны политическая карта Европы существенно изменилась. Появились такие независимые государства, как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Албания. Австро-Венгрия распалась на Австрию, Венгрию и Чехословакию. Увеличили свои границы Румыния, Греция, Франция, Италия. Проигравших и потерявших в территории было 5 стран: Германия, Австро-Венгрия, Болгария, Турция и Россия.
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