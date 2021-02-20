День в истории: 35 лет назад вышла на орбиту советская орбитальная станция «Мир»

Базовый блок научной космической станции «Мир» вышел на околоземную орбиту 20 февраля 1986 года.

Всего над созданием станции работали около 280 предприятий, которые функционировали под эгидой 20 министерств и ведомств. Запуск базового блока приурочили к XXVII съезду КПСС.

«Мир» стал первой в истории станцией модульного типа. Со временем к базовому блоку пристыковали модули «Квант», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр». Окончательно строительство орбитального комплекса завершили только 26 апреля 1996 года, когда к нему пристыковали модуль дооснащения «Природа». С пятью модулями и базовым блоком «Мир» весил почти 129 тонн. 15 лет «Мир» был единственной пилотируемой космической лабораторией.

Впервые идея создания многомодульного орбитального комплекса появилась еще в 1976 году, и за 10 лет на базе уже существовавших на тот момент одномодульных станций "Салют" была разработана станция совершенно нового типа. Такую станцию можно было собрать по частям и сделать очень большой, раз за разом присоединяя к ней все новые модули. Пуск первого модуля был назначен на 16 февраля 1986 года. Но из-за непогоды связь с центром управления была потеряна, и старт отложили. Только через 4 дня базовый блок станции отправился в космос с космодрома Байконур.

Байконур. Модуль орбитальной станции "Мир" во время подготовки к полету, 1986 год

Внутри блока было все необходимое для жизни экипажа, управления и связи с Землей: все бортовые системы, рабочий - и одновременно обеденный стол, медицинская стойка, спортивные тренажеры и даже две небольших каюты, где капитан и помощник капитана могли лечь спать, прикрепившись к стене.

Используя научное оборудование "Мира", ученые наблюдали вспышки сверхновых, черные дыры и атмосферу Земли, космонавты выращивали на станции полупроводниковые кристаллы, синтезировали органические соединения и сами служили подопытными – медики и биологи исследовали на них влияние космического изучения на человека. Российский сегмент МКС лишь в 2015 году сравнялся с "Миром" по количеству научного оборудования. Впрочем, сравнение это весьма условно: измерялась лишь масса доставленных на борт установок и не учитывалось, что современные приборы зачастую гораздо легче своих советских аналогов.

Орбитальный комплекс эксплуатировали до июня 2000 года, то есть почти втрое превысили запланированный изначально пятилетний срок. За это время на «Мире» провели 28 экспедиций, в общей сложности на станции побывали 139 космонавтов, которые провели более 23 тысяч научных экспериментов. Самой длинной стала космическая командировка Валерия Полякова, которая продолжалась 438 суток — с 8 января 1994 по 22 марта 1995 года. А американка Шеннон Лусид в 1996 году задержалась на «Мире» на 188 дней.

Первым иностранным специалистом на борту в июле 1987 года оказался сириец Мухаммед Фарис. Затем на станции побывали 34 американских астронавта, а также представители Афганистана, Болгарии, Франции, Германии, Японии, Австрии, Великобритании, Канады и Словакии. Люди без перерыва находились на станции 3642 дня — с 5 сентября 1989 года по 26 августа 1999-го.

Летчик-космонавт Салижан Шарипов (слева в красном) с экипажем на борту станции, 1998 год

Разумеется, что за столько лет не обошлось без происшествий. Первое из них случилось еще при стыковке базового блока с исследовательским модулем "Квант": какой-то непонятный предмет попал в стыковочный отсек, и космонавтам пришлось вне плана выходить в открытый космос, чтобы удалить его оттуда. Оказалось, что стыковке мешал улетевший мешок со средствами личной гигиены. Но по-настоящему неудачным для станции стал 1997 год, в течение которого произошло целых три серьезных нештатных ситуации: пожар, утечка из системы кондиционирования и столкновение грузового корабля "Прогресс-М34" с модулем "Спектр". Но все они, по счастью, благополучно разрешились, и никто из находившихся на борту космонавтов не пострадал.

В праздничный день, 23 февраля 1997 года, на станции "Мир" находились сразу шесть человек, члены 22-й и 23-й экспедиций. Новая экспедиция пребывает на станцию еще до того, как предыдущая отправилась на Землю, но система подачи кислорода не была рассчитана на такое число пассажиров, и для того, чтобы в момент "пересменки" кислорода хватило на всех, использовались специальные кислородные шашки.

К несчастью, одна из них воспламенилась. Начался пожар, станцию заполнил едкий дым, а путь до одного из двух пристыкованных к ней на случай эвакуации "Союзов" оказался отрезан. Стоит заметить, что пожар в космосе очень опасен: на станции быстро выгорает весь кислород, а огонь в невесомости не залить водой. К счастью, пожар удалось потушить с помощью огнетушителя. Но космонавты еще долго ходили в респираторах и избавлялись от летающих всюду хлопьев пены из огнетушителя.

В марте того же года на станции последовательно отказали три системы для получения кислорода, и тут же началась утечка из системы кондиционирования. Температура повысилась до 50°С. Справиться своими средствами с аварией космонавты не смогли, и в начале апреля на орбиту экстренно был отправлен "Прогресс-М34" с кислородными шашками, водой и материалами для ремонта. Однако устранить поломку удалось лишь к концу месяца: многие трубы системы кондиционирования растрескались от времени.

Не прошло и двух месяцев, как станцию постигло новое несчастье: во время эксперимента по ручной стыковке "Прогресса-М34" со станцией управление кораблем было потеряно и он врезался в станцию, повредил одну из солнечных батарей и оставил пробоину в модуле "Спектр". Чтобы не допустить разгерметизации всего орбитального комплекса, "Спектр" пришлось в буквальном смысле отрезать от остальных: не просто плотно закрыть ведущие в станцию люки, но и перерубить проходящие через него провода. Энергоснабжение станции было нарушено, и восстановить его удалось только к августу. Утечку воздуха из поврежденного модуля так и не удалось устранить.

После всех этих катастроф стало очевидно, что работать на станции "Мир" небезопасно, а просто так держать ее в космосе слишком дорого, поэтому было решено свести комплекс с орбиты и затопить его в Тихом океане. 23 марта 2001 года большая часть станции сгорела при прохождении атмосферы, а оставшиеся осколки упали неподалеку от островов Фиджи. Вместе со станцией на дно ушли все научные приборы и личные вещи космонавтов, например, передававшиеся от экипажа к экипажу новогодние елки и костюм Деда Мороза.

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По инф. pnp.ru и tass.ru . Фото tass.ru

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