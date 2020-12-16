ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
«Проклятая» роль Людмилы Мызниковой
2020-11-23-16-55-22
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

День в истории: 247 лет назад произошло «Бостонское чаепитие»
По инф. Парламентской газеты   
16 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

«Бостонское чаепитие» (англ. Boston Tea Party) — акция протеста, произошедшая в гавани Бостона 16 декабря 1773 года.

В этот день американские колонисты выбросили в воду ящики с чаем, принадлежавшие Английской Ост-Индской компании, в знак протеста против введенного Великобританией налога на чай.

В 1698 году Английский парламент дал Английской Ост-Индской компании монополию на поставку чая в Великобританию. Однако из-за высоких налогов и пошлин населению стало выгоднее покупать контрабандный чай, который налогами не облагался.

В 1773 году британское правительство издало «Чайный закон», позволивший Ост-Индийской компании напрямую продавать чай в североамериканских колониях по цене вдвое ниже, чем ранее, а также дешевле, чем в Великобритании и у любых местных чайных торговцев и контрабандистов.

Многих колонистов новый закон возмутил. В Бостоне расценили выборочную отмену налогов на чай как очередную попытку Великобритании остановить движение за независимость в колониях.

Сэмюэл Адамс — лидер американской революционной группировки «Сыны свободы» и его сподвижники призвали грузополучателей и посредников чая Ост-Индийской компании прекратить свою деятельность. Склады, лавки и даже дома не пожелавших поддержать мятеж подвергались погромам.

В конце 1773 года в Бостонскую гавань пришел первый корабль с чаем Ост-Индийской компании — «Дартмут». Произошел конфликт между портовой администрацией и «Сынами свободы». Революционеры быстро собрали несколько митингов, на которых люди требовали, чтобы чай был уничтожен.

Владелец и капитан «Дартмута» пообещали вернуть чай в Британию. Однако губернатор Бостона приказал заблокировать гавань и не допустить отбытия неразгруженных кораблей.

16 декабря 1773 года капитан Роч просил губернатора Хадчинсона позволить кораблям отплыть без разгрузки, но получил отказ. Вскоре группа «Сынов свободы», одетая в национальные костюмы индейцев и вооруженная топорами и дубинами, проникла на борт «Дартмута» и приставших кораблей «Элеанора» и «Бивера», быстро опустошила трюмы и выбросила за борт около 45 тонн чая.

Это событие вошло в историю как «Бостонское чаепитие», которое стало одним из катализаторов Войны за независимость США, показав стремление народа тринадцати колоний обрести независимость.

  • История России и СССР, исторические деятели, секреты истории - на нашем сайте.

По инф. Парламентской газеты

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 