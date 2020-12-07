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7 декабря отмечает свой день рождения Государственный Эрмитаж
По материалам интернет-сайтов   
07 Декабря 2020 г.
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Музей был основан в 1764 году, когда императрица Екатерина II приобрела у берлинского купца коллекцию произведений живописи, собранную им для прусского короля Фридриха II. После поражения Пруссии в Семилетней войне монарх отказался от покупки.

Первоначально картины размещалось в тихих апартаментах Зимнего дворца, получивших французское название «Эрмитаж». Французское слово hermitage переводится как «место уединения». Ядром музея были личные покои императрицы Екатерины Великой, где она отдыхала. Уединение было полным — сюда не допускались даже слуги, а стол сервировался с помощью механического лифта. Здесь правительница разместила свои первые зарубежные покупки. Со временем коллекции разрастались, захватывая все новые и новые помещения.

Ко времени правления ее внука императора Николая I стало ясно, что это собрание искусства давно переросло «частную семейную коллекцию». Романовы приняли решение предоставить широкой публике возможность насладиться шедеврами.

В предыдущие десятилетия эта привилегия была доступна лишь избранным, по особому разрешению. Например, Александр Пушкин сумел попасть в залы только благодаря рекомендации Жуковского — наставника цесаревича. Очень мечтали об открытых залах члены Академии художеств: так, Карл Брюллов старался водить во дворец своих учеников, чтобы разбирать с ними творчество Рубенса и Ван Дейка.

В середине XIX века для размещения художественных коллекций музея было построено специальное здание по проекту баварского архитектора Лео фон Кленце. Торжественное открытие первого в России художественного музея состоялось 17 февраля 1852 года. К семи часам вечера 481 приглашенный прибыл в Эрмитажный театр, где была представлена опера-буфф Доницетти «Дон Паскуале» и балет Пуни «Катарина, дочь разбойника». Около полуночи представление закончилось и гости отправились в Новый Эрмитаж, где их ждала экспозиция и торжественный ужин при тысяче свечей. Столы были накрыты в зале картин итальянской школы на 156 персон, в зале картин испанской школы на 200 персон, в зале Рубенса и Ван Дейка.

Сегодня Государственный Эрмитаж — один из крупнейших художественных музеев мира. Его фонды, экспозиции, музейные отделы и службы размещены в 10 зданиях, 7 из которых являются памятниками русской архитектуры XVIII и XIX веков. В музее хранится более 3 миллионов экспонатов, в том числе свыше миллиона произведений изобразительного и прикладного искусства.

Ежегодно Государственный Эрмитаж посещают около 3 миллионов человек.

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По инф. Парламентской газеты и culture.ru

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