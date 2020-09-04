Эрмитаж наизнанку: взглянем на онлайн-трансляции легендарного музея!

Складывается ощущение, что с падением карантинных замков Эрмитаж только набрал обороты онлайн-публикаций. Экскурсии, лекции и другие интересные проекты попадают в сети культурного Интернета прямиком из рук экспертов государственного музея. О таких трансляциях сегодня и пойдёт речь.

Золотой век голландской живописи

Раз уж мы обратились к музею изобразительных искусств, стоит начать наше путешествие именно с картин. На повестке дня нынче оказался знаменитый художник Золотого века голландской живописи Франс Халс. Мастер в своё время изменил искусство голландского портрета, стараясь отходить от условностей и передавать индивидуальность героев его картин.

Влияние Халса простирается далеко за пределы XVII века: ему подражали художники и в XIX столетии. Он стоял во главе огромной художественной школы, и в Эрмитаже хранятся работы как самого мастера, так и живописцев его круга – Франса Халса младшего, Дирка Халса и Яна Моленара. Об этих уникальных полотнах расскажет Полина Сенькина, сотрудник Научно-просветительного отдела.

Эрмитаж в гостях у коллег

Попытаемся немного вас удивить. Сотрудники Эрмитажа на днях стали гостями Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации и принесли оттуда интересную экскурсию.

Стоит заметить, что «железнодорожный музей» – один из старейших научно-технических музеев в России и мире. История его коллекции связана с Институтом Корпуса инженеров путей сообщения в Петербурге: в 1813 году в «особую залу» Института поступили первые экспонаты: модели, макеты, документы, которые присылали организации, осуществлявшие строительство дорог, мостов, каналов и других сооружений в России.

В настоящее время фонды учреждения насчитывают более 70 тысяч единиц хранения. Это экспонаты, связанные с историей развития подвижного состава: альбомы, чертежи, фотографии, книги; модели локомотивов (паровозы, тепловозы, электровозы) и вагонов.

Дмитрий Дмитриевич Сапаров, заведующий сектором отдела фондов Центрального музея железнодорожного транспорта, познакомит нас с историей строительства железных дорог в России. Во время онлайн экскурсии мы узнаем о становлении и развитии отечественной железнодорожной науки и техники.

Чайковский в Большом итальянском просвете

Музыка Петра Ильича Чайковского часто звучит не только в рамках нашей рубрики, но и в самом Эрмитаже. Вот и сейчас в честь Дня знаний сотрудники музея позвали петербургского композитора Нину Карлссон и дирижёра Юлию Хуторецкую, чтобы вновь прикоснуться к творениям классика.

И пусть вас не смущает «детский» настрой новенького концерта. Как известно, нет детской или взрослой музыки – она одинаково работает для всех возрастов. К тому же появился лишний повод позвать внуков к экрану мониторов и вместе с ними насладиться бессмертными произведениями Чайковского.

Как смотреть и слушать:

Познакомиться поближе с изнанкой Эрмитажа можно на YouTube-канале музея.

Еще заголовки о местах, которые можно посетить, не выходя из дома:

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...