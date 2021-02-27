Первые «звоночки» деменции: как они выглядят?

Доктор Виктор Шахнович охарактеризовал признаки деменции и посоветовал, как избежать слабоумия.
Врач-невролог Виктор Шахнович заявил, что деменция вызвана негативным изменением эластичности сосудистой стенки. Доктор Шахнович пояснил, что болезнь Альцгеймера и деменция — это два разных заболевания.
Невролог рекомендует своим пациентам следить за состоянием эластичности сосудов. Шахнович рассказал, что сосуды начинает стареть уже у 14-летних детей, хотя в этом возрасте человек еще развивается.
В настоящее время на здоровье людей влияют и экологические факторы, и стрессы. Доктор рекомендует с 35 — 40 лет обязательно начинать контроливать такие параметры как холестерин, артериальное давление, вязкость крови, жировой обмен, коагулограмма. Он подчеркнул, что такие анализы делаются во всех лабораториях.
При отклонении от нормы следует обращаться к докторам. Врач-невролог должен разобраться, почему у пациента происходят такие изменения в организме.
Доктор Шахнович предупредил, что нестабильное артериальное давление и забывчивость — это уже первые сигналы, что надо обратить внимание на здоровье.
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