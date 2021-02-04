Рекомендации Аюрведы: восемь согревающих специй

Согревающие, очищающие и стимулирующие свойства специй помогают устранить аму (естественные токсины), способствуют профилактике простуд и вирусных заболеваний, крепкому иммунитету и повышению уровня жизненной силы.

Зимой мы интуитивно тяготеем к более теплой и тяжелой пище. Значит пора добавить в свою жизнь больше остроты. В конце концов, специи не только придают вкус нашей пище, но и обладают свойствами, способствующими пищеварению и укреплению здоровья в целом.

!! Имейте в виду, что умеренность является ключевым моментом, поскольку многие специи могут вызвать воспаление и другие нежелательные реакции. Если у вас есть какие-либо заболевания, всегда важно сначала узнать о любых возможных противопоказаниях для употребления приправ.

Черный перец

Черный перец поддерживает кровеносную, пищеварительную и дыхательную системы. Способствует усвоению питательных веществ и оздоравливает организм, одновременно поддерживая легкие и выводя естественные токсины из тела.

✔Добавьте две щепотки черного перца в одну чайную ложку меда, чтобы успокоить горло и легкие и помочь очистить дыхательные пути.

✔Добавьте щепотку черного перца в чайную ложку топленого масла, чтобы успокоить хриплый усталый голос.

Зеленый кардамон

Кардамон, также известный как элаичи в переводе с санскрита, поддерживает пищеварение, борется с расстройством желудка, вздутием и газами, нормализует кровообращение. Он также способствует свежему дыханию и укрепляет дыхательные пути, что полезно для профилактики простудных заболеваний.

✔Добавляйте молотый кардамон в кофе, овсянку, выпечку, сладкие соусы, рисовый пудинг, молочные и другие блюда.

✔В чае кардамон хорошо сочетается с корицей, гвоздикой и имбирем.

✔Жуйте целые семена кардамона (извлеките маленькие темные зернышки из зеленой коробочки кардамона), чтобы освежить дыхание.

Корица

Употребление корицы поддерживает пищеварительную, кровеносную, мочевую, нервную и репродуктивную системы, а также кровь и нервы. Его часто используют для улучшения аппетита, устранения токсинов и согревания тела.

✔Используйте корицу для ароматизации овсянки, сладких блюд, выпечки, пудингов, риса, супа и овощей.

Гвоздика

Гвоздика представляет собой сушеные неоткрытые бутоны вечнозеленого дерева с острым горьким вкусом. Употребление гвоздики нормализует работу пищеварения, возвращает аппетит, укрепляет иммунную систему, репродуктивное здоровье, а также функцию легких, очищает легкие и бронхи от слизи.

✔Добавляйте гвоздику в рецепты карри, овощи, сладкие блюда и пудинги.

✔Используйте гвоздику вместе с корицей, мускатным орехом, куркумой и кориандром.

Кумин

Помимо улучшения усвоения пищи, удаления токсинов и нормализации пищеварения, кумин используется для очищения организма от избыточной слизи. Стимулирует выработку грудного молока.

✔Жуйте семена кумина после еды, чтобы улучшить пищеварение.

✔Используйте кумин с кардамоном, фенхелем и кориандром для поддержания здоровья пищеварительной системы.

✔Кумин вместе с имбирем помогает для поддержания комфортных менструаций.

✔Используйте кумин с имбирем, солодкой и пиппали (длинный индийский перец) для облегчения откашливания при кашле.

Имбирь

Корень имбиря известен в Аюрведе как «универсальное лекарство». Он поддерживает здоровую функцию легких, улучшает их работу, успокаивает икоту и способствует более комфортному течению менструации. Он также поддерживает усвоение питательных веществ, здоровое пищеварение, улучшает кровообращение.

✔Добавляйте имбирь в выпечку, карри, овощи и первые блюда.

✔Используйте имбирь в сочетании с пиппали для поддержания здоровья легких и дыхательных путей.

Мускатный орех

Мускатный орех на самом деле является ядром плодов вечнозеленого дерева. Помимо невероятного вкуса, мускатный орех используется для успокоения ума, повышения концентрации, крепкого сна, свежего дыхания, силы мышц и костей и репродуктивного здоровья. Также он очищает от токсинов (амы), поддерживает здоровое пищеварение, разжигает аппетит.

Важно! Мускатный орех можно использовать только в минимальной дозировке, 1-2 щепотки в день.

✔Добавьте мускатный орех в подогретое молоко перед сном, чтобы поддержать расслабление, сон и спокойствие.

✔Сочетайте с фенхелем и зеленым кардамоном для улучшения пищеварения.

✔Сделайте пасту из мускатного ореха и вотрите в лоб или суставы, чтобы снять боль.

Куркума

И последнее, но не менее важное: у нас есть куркума, распространенная специя, широко используемая в Аюрведе и нетрадиционной медицине других народов. Помимо разжигания пищеварительного огня и очищения, куркума поддерживает здоровье печени и сердца, очищает кровь, сохраняет ясность ума, здоровую кожу и цвет лица, влияет на здоровье костей, груди и улучшает выработку грудного молока. А еще куркума поддерживает нормальный уровень сахара в крови и является хорошим источником железа. Ее также можно использовать для успокоения и питания горла.

✔Добавляйте куркуму в овощи, рис, бобы, чечевицу, картофель и карри. Он хорошо сочетается со многими другими специями, поэтому не стесняйтесь проявлять изобретательность.

✔Используйте куркуму с имбирем, солодкой и гвоздикой, чтобы успокоить горло.

✔Смешайте с теплой соленой водой и полощите горло. Это поможет при боли в горле и воспалительных процессах.

✔Наносите наружно, чтобы улучшить состояние кожи и успокоить суставы. При этом используйте с осторожностью, так как куркума может пачкать ткань, кожу, и все окружающее.

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Источник: vk.com

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