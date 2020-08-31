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Полезный совет гипертоникам: снизить давление можно, слегка изменив питание
По инф. Российской газеты   
31 Августа 2020 г.
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Назван простой продукт, четыре ложки которого снижают давление.

Полезный совет гипертоникам: снизить давление можно, слегка изменив питание

Оливковое масло положительно влияет на сосуды и постепенно снижает давление

Регулярное употребление оливкового масла первого отжима помогает снизить кровяное давление, повышенный уровень которого является ключевым фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли австралийские исследователи из Университета Ла Троба в Мельбурне.

Как пояснила доктор Катерина Сарапис, полифенолы (класс полезных химических соединений), которые содержатся в нерафинированном оливковом масле, связаны с мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами продукта.

— Мы попросили одну группу добровольцев добавить в рацион оливковое масло первого отжима, а другую группу — рафинированное оливковое масло. Участники эксперимента употребляли продукты в течение трех недель ежедневно по четыре столовых ложки, — отметила Сарапис.

Оказалось, что у тех добровольцев, которые ежедневно добавляли в блюда четыре столовые ложки оливкового масла первого отжима, центральное и периферическое систолическое артериальное давление снизились в период эксперимента на 2,5% и 2% соответственно.

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