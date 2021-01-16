Микрофлоре кишечника пойдут на пользу орехи

Ученые рассказали о пользе грецких орехов для сердца и кишечника.

Ученые из Университета штата Пенсильвания провели эксперимент, чтобы выяснить, как грецкие орехи влияют на желудок. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition.

Для этого была отобрана группа из 42 человек в возрасте от 30 до 65 лет, страдающих избыточным весом. Первую часть эксперимента они питались как обычно. Затем их разделили на три группы, и в каждой были свои особенности рациона. По-новому они питались в течение шести недель. Объединяло их то, что все насыщенные жиры были заменены либо грецкими орехами, либо растительными маслами.

Участники первой группы ели цельные грецкие орехи. Во второй группе применяли альфа-линоленовую кислоту (ALA), содержащуюся в грецких орехах, и полиненасыщенные жирные кислоты. В третьей — ALA и олеиновой жирной кислотой.

Затем на основании анализов ученые сделали вывод: при ежедневном употреблении грецких орехов в кишечнике увеличилось число полезных бактерий. Например, Roseburia, защищающая внутреннюю оболочку кишечника. Больше стало также Eubacteria eligens и Butyricicoccus, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, снижая кровяное давление и холестерин.

В группах, где грецкие орехи были заменены растительными маслами, роста полезных бактерий не отмечено. Так что небольшое количество натуральных грецких орехов в ежедневном меню полезно для восстановления нормальной флоры в кишечнике и способствует общему оздоровлению организма.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Расскажите об этом своим друзьям!