Метеозависимым нужно следить за питанием — это поможет, считает врач

Врач Гурфинкель рассказал о влиянии питания на метеозависимых людей в периоды перепадов давления.

Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Юрий Гурфинкель рассказал, как справиться с резкими перепадами атмосферного давления метеозависимым людям.

«Во время перепадов атмосферного давления в рационе не должно быть очень острых блюд, чрезмерно соленых блюд, поскольку они могут провоцировать перепады артериального давления. В такие дни от соли лучше отказаться вообще», — высказал он.

Гурфинкель рекомендует отдавать предпочтение овощам, не слишком сладким фруктам и «длинным» углеводам, поскольку они — необходимая составляющая правильного питания. Врач предлагает исключить из рациона «короткие» углеводы, и прежде всего продукты, содержащие большое количество сахара. Однако людям, страдающим повышенным артериальным давлением, советует употреблять гречневую, овсяную, кукурузную и другие каши в умеренном количестве.

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По инф. argumenti.ru



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