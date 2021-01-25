Стоит ли лечить зубы «народными методами»? Послушаем специалиста

Стоматолог проверила «народные» способы лечения зубов.

Многие люди испытывают страх перед посещением кабинета стоматолога и предпочитают терпеть зубную боль и лечиться народными способами. Врачи считают, что данные способы не только бесполезны, но и опасны для здоровья.

Использование соды с медицинскими целями встречается повсеместно. Люди часто добавляют ее в полоскания при болях в зубах, например, при воспалительных процессах. Считается, что она «вытягивает» и успокаивает.

«Чтобы понять, насколько это, не побоюсь этого слова, опасно, достаточно представить, как сода действует на тесто. Воспаленные ткани полости рта реагируют на соду примерно так же. Отек увеличится, и мы не знаем, чем это все может закончиться. Абсолютно точно — ничем хорошим», — заявила врач-стоматолог высшей категории Наталия Кадькалова.

Еще один распространенный рецепт — прикладывание чеснока к больному зубу. Такой вариант «лечения» может только привнести другое осложнение в виде ожога слизистой и лечить придется не только зуб, но и слизистую. Бесполезны примочки со спиртом или водкой.

«Против полоскания полости рта растворами различных трав не имею ничего. Это тот случай, когда ничего не изменится, просто воспалительный процесс продолжит развиваться», — говорит Наталия Кадькалова.

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