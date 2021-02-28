ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
У проблем с сосудами есть внешние признаки
2021-02-18-15-42-35
Кардиолог объяснила, как внешний вид выдает опасную болезнь.
Чего ждать после прививки? Специалисты отвечают на вопросы
2021-01-28-17-39-43
В Роспотребнадзоре разъяснили, можно ли заболеть COVID-19 от вакцин.
Десять самых полезных для здоровья сухофруктов
10-
Сухофрукты — та же аптека. Они поддерживают иммунитет, помогают вылечить и предотвратить многие заболевания.
Кому лучше с коронавирусом вообще не сталкиваться?
2021-02-09-12-12-25
Врачи назвали наиболее опасные хронические заболевания при COVID-19.
Слишком много соли едим, оказывается. А что же делать?
2021-02-02-14-07-51
Эндокринолог рассказала, что будет, если отказаться от соли на три дня.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Снизить давление можно, не прибегая к таблеткам
По инф. argumenti.ru   
28 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Американские врачи назвали способы снизить артериальное давление без лекарств.

Снизить давление можно, не прибегая к таблеткам

Эксперты американской Mayo Clinic перечислили способы снижения артериального давления без специальных лекарств. По словам специалистов, в первую очередь гипертоникам следует контролировать вес.

Согласно последним данным, лишний вес способен вызывать нарушение сна, которое еще больше повышает давление. Желательно поддерживать сбалансированную диету и сократить употребления продуктов с холестерином и насыщенными жирами. Кроме того, не следует добавлять в блюда слишком много соли.

Эксперты рекомендуют ежедневно по 30 минут заниматься спортом, причем предпочтение лучше отдавать аэробным упражнениям, однако минимум дважды в неделю необходимо проводить силовые тренировки.

Чтобы снизить давление, следует отказаться от курения и употребления спиртного.

Также специалисты призвали не допускать перерастания стресса в хроническое состояние.

По инф. argumenti.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 