Снизить давление можно, не прибегая к таблеткам

Американские врачи назвали способы снизить артериальное давление без лекарств.
Эксперты американской Mayo Clinic перечислили способы снижения артериального давления без специальных лекарств. По словам специалистов, в первую очередь гипертоникам следует контролировать вес.
Согласно последним данным, лишний вес способен вызывать нарушение сна, которое еще больше повышает давление. Желательно поддерживать сбалансированную диету и сократить употребления продуктов с холестерином и насыщенными жирами. Кроме того, не следует добавлять в блюда слишком много соли.
Эксперты рекомендуют ежедневно по 30 минут заниматься спортом, причем предпочтение лучше отдавать аэробным упражнениям, однако минимум дважды в неделю необходимо проводить силовые тренировки.
Чтобы снизить давление, следует отказаться от курения и употребления спиртного.
Также специалисты призвали не допускать перерастания стресса в хроническое состояние.
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