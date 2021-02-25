Великий конструктор Ильюшин избегал числа 13 и о небе в детстве не мечтал

Самолеты ИЛ уже более 80 лет считаются непревзойденными по летным характеристикам, простоте конструкторских решений и надежности. Отец семейства ИЛов Сергей Ильюшин еще при жизни был признан великим авиаконструктором.

От землекопа до пилота

Сергей Ильюшин в детстве о небе не мечтал. Младшему ребенку многодетной крестьянской семьи это и в голову не могло прийти. Смышленый мальчик отлично учился, но его семье была доступна только земская школа. А в 15 лет будущему авиаконструктору пришлось отправиться на заработки. Брался за любую работу – косарем, чернорабочим, чистильщиком канав.

В 1910 году Ильюшин подался землекопом на Коломяжский ипподром в Санкт-Петербурге. За расчистку и разравнивание поля обещали хорошо заплатить – как раз проходила Международная авиационная неделя. Увидев полеты лучших авиаторов того времени, Сергей точно понял, чем будет заниматься.

– Со времени Всероссийского праздника воздухоплавания у меня и появилась любовь к авиации, – признавался позже сам авиаконструктор.

Кувалда в самолетостроении

В 1914 году Ильюшина призвали в армию, но как только в штаб, где он служил, пришла разнарядка на семь человек для авиации, парень первым подал рапорт. Он начинал с ангарного рабочего, затем был мотористом на аэродроме, но потом поступил в летную школу и получил удостоверение пилота. А чтобы в 1921 году попасть на учебу в Институт инженеров, ему пришлось писать заявление командованию, чтобы дали возможность выучиться, ведь он имел за плечами только земскую школу.

В авиационных кругах ходит байка про первый ильюшинский планер, в конструкции которого остроумный студент использовал кувалду, привязанную к шесту, чтобы создать противовес в нужном месте. Последующие модели Ильюшина уже брали призы на конкурсах. Но перспективного студента все равно определили на административную работу. А Ильюшину хотелось создавать самолеты, и он выбил себе маленькую группу из семи конструкторов, с которой и начался прорыв в самолетостроении.

«Черная смерть»

Если бы Ильюшин построил в своей жизни только ИЛ-2, его имя уже было бы навсегда вписано в историю авиации. Этот самолет станет самым массовым в истории боевой авиации (всего будет выпущено 36 тысяч ИЛ-2).

– Идея такого бронированного штурмовика не пришла в голову ни одному авиационному конструктору мира, кроме Ильюшина, – рассказывал друг, авиаконструктор, создатель ЯКов Александр Яковлев. – Ильюшин придумал простую вещь – он одел мотор, кабину летчика, радиатор и другие наиболее жизненные части своего самолета в непробиваемую стальную броню. Его самолет, по существу, является «летающим танком». Ему не страшен ружейный и пулеметный огонь, для него он неуязвим. Немцы прозвали эту страшную для них машину «черной смертью».

Говорят, Сталин очень ценил создателя штурмовика и даже приглашал конструктора на свою кунцевскую дачу.

ИЛ-2

«Надо построить самолет для широких масс»

После войны началась работа над пассажирскими лайнерами – ИЛ-14, ИЛ-18, ИЛ-62. Каждая новая модель была лучше и совершеннее.

– С самолетом ИЛ-18 была занятная история, – рассказывал академик, конструктор Генрих Новожилов. – Сергей Владимирович очень не любил курорты, предпочитал отдыхать у себя на родине, в деревне Дилялево Вологодской области. Но в 1955 году жена уговорила его провести отпуск в Сочи. Полетели на самолете «Аэрофлота». Вернувшись, он сразу собрал всех ведущих конструкторов. Сказал: «Знаете, товарищи, слетал я в Адлер. Кто у нас летает пассажирскими рейсами? Только командированные и достаточно состоятельные люди. А надо сделать так, чтобы широкие массы могли пользоваться авиационным транспортом. Надо построить такой самолет, чтобы цена билета была не дороже поездки в купейном вагоне». Так начался проект знаменитого лайнера.

Уже с 1957 года начался выпуск ИЛ-18, было построено около 600 самолетов, 100 из них продано в 16 стран мира.

Шрам на всю жизнь

У Ильюшина был свой метод работы.

– Каждый самолет он знал досконально, почти до мельчайших деталей, – рассказал Генрих Новожилов. – Знал, кто над чем работает, какие трудности, сложные места. Сергей Владимирович всегда ходил, как мы говорили, «по столам», то есть вникал в работу каждого конструктора.

Сергей Ильюшин и сам нередко садился за штурвал. Один полет даже навсегда оставил характерную отметку – шрам, из-за которого на всех фото одна бровь Ильюшина хулиганисто приподнята.

– В 1935 году я построил спортивный трехместный самолет, красивый, удобный и простой в управлении, и выкрасил его в красный цвет, – рассказывал эту историю Александр Яковлев. – Ильюшину самолет очень понравился. Он попросил меня подарить ему мою машину. Я сделал это с радостью. Несколько раз Сергей Владимирович прилетал из Воронежа в Москву. Но однажды вечером звонит начальник аэродрома и говорит: было получено сообщение, что конструктор Ильюшин разбился на каком-то красном самолете... Я замер от ужаса. Места себе не находил. Наконец пришло счастливое известие: разбит самолет, а летчик жив. Я увидел Ильюшина через несколько дней. У него была забинтована голова. «Самолет замечательный, – сказал он мне. – Авария произошла по вине механика, который забыл заправить самолет маслом». От аварийной посадки в темноте в незнакомом месте у Сергея Владимировича на лбу на всю жизнь остался шрам.

Избегал числа 13

– Если в компании находится Ильюшин, можно наперед сказать, что будет весело. Он наделен неизменной жизнерадостностью, огромным запасом энергии, остроумен, замечательный собеседник и душа общества, – говорил Александр Яковлев.

А Генрих Новожилов рассказывал, что впервые увидел Ильюшина лихо отплясывающим на выпускном вечере в авиационном институте, в то время как его коллеги-генералы важно смотрели на все со стороны.

Коллеги вспоминают, что авиаконструктор был суеверен – никогда не назначал совещаний и не подписывал документов 13 числа. Не любил запаха табака и разрешал курить в бюро только одному человеку – летчику-испытателю Владимиру Коккинаки, о сверхмастерстве которого ходила поговорка: «Если надо, Коккинаки долетит до Нагасаки».

– Сергей Владимирович – неторопкий человек, не стремился выпустить самолет без тщательной проверки, – говорил про Ильюшина Коккинаки. – Выше всего он ценил надежность и безопасность полета.

Рекорд

Сергей Ильюшин – единственный лауреат семи Сталинских премий

Некоторые этапы развития отечественной авиации сопровождали самолеты выдающегося конструктора Сергея Ильюшина. Штурмовики, бомбардировщики, пассажирские лайнеры – мысль талантливого инженера была разноплановой. Каждый его самолет отличался высокими летными характеристиками, удобством и простотой эксплуатации. Например, на знаменитом лайнере ИЛ-62 были установлены мировые рекорды скорости и дальности полета. В течение многих лет этот самолет нес службу в качестве правительственного.

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