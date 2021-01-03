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День в истории: 58 лет назад впервые в СССР взмыл в небо самолёт Ил-62
|По инф. Парламентской газеты
|03 Января 2021 г.
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Ил-62 — пассажирский самолет, предназначенный для полетов на авиалиниях большой протяженности. Разработка Ил-62 в СССР была начата в КБ Сергея Ильюшина в начале 1960-х годов, когда Аэрофлотом были выработаны требования к дальнемагистральному самолету, способному совершить беспосадочный перелет из Москвы в Хабаровск и Гавану.
Самолет был сконструирован на 165 мест, с двигателями НК-8. Первый полет Ил-62 совершил 3 января 1963 года. С 1967 года после успешных испытаний начались регулярные полеты по России, а потом и рейсы в Прагу и Монреаль.
Всего было выпущено 276 самолетов. Последний борт был построен в 2004 году, для правительства Судана.
Самолет Ил-62 отличался высокой стабильностью в полете, прекрасными взлетно-посадочными характеристиками, наличием заднего хода, позволяющего самостоятельно подходить к взлетно-посадочной полосе. Конструкция самолета обеспечивала низкий уровень шума и отсутствие тряски.
Ил-62 был незаменим для беспосадочных перевозок групп до 60 человек на значительные расстояния с максимальной дальностью полета 10 000 км.
К началу 1990-х годов лайнер морально устарел, расход керосина на перевозку одного пассажира оказывался слишком большим, и эксплуатация Ил-62 стала малорентабельной. Массовое списание и вывод из эксплуатации Ил-62 начались во второй половине 1990-х годов, в 2005 году от Ил-62 отказался Аэрофлот, когда-то его крупнейший оператор.
В конце 2008 года в связи с кризисным состоянием ряда российских авиакомпаний прекратилось использование самолетов этого типа для регулярных пассажирских авиаперевозок в России. Сегодня в коммерческой авиации РФ не осталось самолетов этого типа, они используются только в ВВС и в специальном летном отряде «Россия».
Всего по состоянию на 2014 год в эксплуатации оставалось около 20 бортов Ил-62 — в России, Украине, КНДР, Судане, Ливии и Гамбии. Самолеты используются для выполнения правительственных, грузовых и чартерных рейсов.
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