Первый автомобиль миру подарил немецкий конструктор Карл Бенц

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135 лет назад, 29 января 1886 года немецкий конструктор Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль.
Первый автомобиль Бенца, сделанный в 1885 году, представлял собой трехколесный двухместный экипаж весом 250 кг на высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением мощностью 0,9 л.с. Цилиндр располагался горизонтально над осью огромных задних колес и приводил их в движение через одну ременную и две цепные передачи. Машина развивала смехотворную по нашим меркам скорость — 16 км/ч, но по тем временам это была весьма прогрессивная конструкция. Экипаж был торжественно назван Motorwagen.
В 1885 году Карл впервые продемонстрировал свой трехколёсный самодвижущийся экипаж бюргерам Мангейма. Однако, новинка вызвала у них не столько интерес, сколько раздражение. Когда Бенц решил проехать по городу, шум мотора перепугал лошадь мясника. Она понесла, рассыпав по дороге груз. Чтобы замять скандал, Карл купил испорченный товар, поставил автомобиль под навес и принялся его совершенствовать.
29 января 1886 года, после того, как изобретение прошло многочисленные испытания и некоторые доработки, Motorwagen получил Германский Императорский патент, а в 1887 году первый в мире автомобиль дебютировал на выставке в Париже.
Таких автомобилей было создано всего три, два из которых бесследно исчезли (скорее всего, они были украдены), а третий находится на подиуме Германского музея в Мюнхене.
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