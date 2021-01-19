О бездетности Любови Орловой говорят до сих пор. Почему так случилось?

Известно, что у замечательной актрисы Любови Орловой не было детей. На этот счет хотят разные версии.

Звезда Любовь Орлова

Звезда по имени Любовь Орлова зажглась на небосклоне шоу-бизнеса еще в 30-х годах. Фильмы с ее участием стали почти классикой советского кинематографического жанра. Хотя информации об этой популярной актрисе довольно много в медиа пространстве, однако один вопрос остается нераскрытым до сих пор. Неизвестно почему у актрисы не было детей.

Первым мужем звезды был Андрей Берзин. Он занимал пост партийного чиновника. В 1930 году Берзина арестовали. Орлова снималась в то время в кино, хотя главных ролей ей не предлагали. Через три года после ареста ее первого мужа, будущая звезда встретилась с кинорежиссером всей ее жизни Григорием Александровым.

Режиссеру нужна была поющая и танцующая актриса на главную роль в его фильме. Это был тот самый знаменитый фильм-мюзикл «Веселые ребята». Александрову предложили посмотреть Орлову. После этой роковой встречи у режиссера вспыхнули настоящие чувства к красавице-актрисе. Его пленили глаза Орловой и ее обворожительная улыбка. Александров не задумываясь утвердил ее на главную роль в своем фильме. Любовь Орлова не смогла устоять перед пылкостью романтичного режиссера. Вскоре они сыграли свадьбу.

Было много предположений, слухов и разных версий по поводу бездетности их многолетнего брака.

Известно, что у Григория Александрова был сын. Он родился у режиссера в первом браке. Мальчика назвали редким именем Дуглас в честь любимого актера отца. У Любови Орловой ни от одного мужа детей не было.

Детей не хотел Александров или сама Орлова?

Согласно первому предположению, именно Григорий Александров не желал, чтобы у них были дети. Ведь ребенок у режиссера уже был. А другие дети принесли бы с собой много проблем. У знаменитой пары было много планов на будущее, касающиеся творческой карьеры обоих. Дети наверняка бы им помешали.

Нужно было бы много уделять им времени и сил. Орлова не смогла бы реализовать свои звездные планы. Поэтому эта версия очень правдоподобна.

Вторая версия состоит в том, что возможно ребенка не хотела сама актриса. Существуют слухи, что звезда не раз становилась беременной, но прерывала свою беременность. На такие жертвы шла Орлова для того, чтобы сберечь свою фигуру. К тому же, многие ее друзья говорили, что актриса не совсем любила детей. Они ее все время раздражали. Орлова любила тишину и покой в доме.

Исходя из этой информации, трудно представить звездную актрису в роли матери не на экране, а в жизни. Ведь на самом главном месте для нее была актерская карьера, работа, искусство.

Супруги Орлова и Александров

Еще версии о бездетности звезды

Согласно третьей версии, Любовь Орлова просто не могла иметь детей, так как была бесплодна. Вероятнее всего, что в результате многочисленных абортов, актриса не могла родить. А возможно, из-за медицинских показаний детей у Орловой не могло быть.

По четвертой версии, Орлова не заводила детей из страха. Она боялась за их будущее. Актриса уже потеряла своего первого мужа из-за политических гонений и ложных доносов. И вероятно, что она боялась, что будущее ее детей будет под угрозой.

Согласно пятой версии, у Орловой был роман с Иосифом Сталиным. И скорее всего именно «великий вождь и учитель» запретил ей иметь детей.

Самое правдоподобное объяснение

Скорее всего самой правдивой версией является предположение, что сама Орлова не собиралась становиться матерью. К этому ее никто не принуждал. И скорее всего это было ее личное решение.

Сталин вряд ли бы приказывал Орлове делать аборты. Да и роман их никакими фактами не был подтвержден. Хотя о том, что они встречались, информация есть.

Любовь Орлова была слишком зациклена на себе и на своей внешности. Ни для кого сейчас не секрет, что звезда делала себе многочисленные пластические операции, постоянно следила за фигурой. О чудодейственном бальзаме Орловой ходили легенды. Говорили, что он обладал омолаживающим эффектом.

В возрасте 70 лет Орлова умудрилась сыграть молодую 25-летнюю девушку в фильме «Скворец и лира». Однако фильм не приняла публика. Эта роль оказалась провальной для звезды.

В 1970 году актриса серьезно заболела. У нее обнаружили рак. В 1975 году народной любимицы не стало.

Заводить детей или нет – каждая пара, а сейчас нередко и одинокий человек, решает самостоятельно. Существует даже целая идеология – чайлдфри, которая характеризуется сознательным желанием не иметь детей. А вот для тех пар или одиноких людей, кто хотел бы завести ребятишек, но у них нет возможности и не получается, часто это становится большой трагедией, которую решить даже современная прогрессивная медицина порой бывает не в состоянии. Надеемся, что пока.

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