О чём жалеет Сергей Маковецкий?

Актёр Сергей Маковецкий за свою долгую карьеру сыграл много интересных ролей, как в кино, так и в театре. Он получил признание коллег и зрителей, но о своей личной жизни Сергей Васильевич рассказывает очень неохотно.

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На этот раз он сделал исключение и подробно ответил на все вопросы, став гостем программы «Судьба человека».

Со своей женой Еленой актёр в браке уже 37 лет, и их знакомство получилось, мягко говоря, оригинальным. Сергей готовился к съёмкам, ему наложили грим и надели костюм. Пока было свободное время, он решил прогуляться по киностудии. На третьем этаже стояла группа людей, которые о чём-то разговаривали. Среди них была и Елена, которая тогда работала редактором. Она в шутку спросила у проходящего мимо них Сергея: «Молодой человек, вы женитесь на мне?». Маковецкий же, не задумываясь, ответил: «Конечно, да!». Она опять спросила: «А когда?». «На майские праздники», – ответил Сергей и пошёл дальше по коридору.

После работы актёр зашёл к новой знакомой в кабинет, и так началось их знакомство.

По признанию актёра, он совершенно счастлив в браке. «Мы даже не ссоримся надолго», – признаётся Маковецкий. Хотя поначалу было довольно трудно, не было уверенности в завтрашнем дне. Родственники Елены были против её переезда из Одессы в Москву. На малой родине у неё была хорошая квартира, а в Москве пришлось жить в общежитии.

Кстати, свадьбу влюбленные тоже сыграли в общаге. «По блату» актёр достал икры, колбасы, шпротов, поэтому на стол никто не жаловался.

Единственное, о чём сожалеет пара, так это о том, что у них нет совместных детей. Сначала просто не было элементарных условий для полноценного ухода за ребёнком. Актёр считал, что у ребёнка должно быть всё необходимое. Потом мешала постоянная загруженность на работе, от которой нельзя было отказаться. Ну а дальше время было упущено… Однако сына Елены от первого брака Маковецкий принял как родного, и сейчас у них очень хорошие отношения.

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