Почему Любовь Казарновская не хочет внуков

У оперной певицы Любови Казарновской есть сын Андрей, который пошёл по стопам матери. Он закончил консерваторию по классу “скрипка” и сейчас является лауреатом многих конкурсов. Недавно он заявил матери, что встретил девушку своей мечты и готов провести с ней всю жизнь.

Любовь Казарновская интересно отреагировала на такое признания сына. Артистка сообщила на передаче “Честное слово”, что не против стать свекровью и даже рада этому, но только не бабушкой. Дело в том, что Казарновская боится стареть и считает, что будучи бабушкой она начнет выглядеть как старушка. Хотя ее мать продолжала чувствовать себя молодой, даже когда у нее появился внук. Несмотря на это, звезда все же не хочет пока внуков и не представляет, как должна вести себя бабушка.

Такое заявление несколько странное. Ведь артистке уже 62 года и каждая женщина мечтает о внуках. Конечно ее можно понять — стареть никто не хочет. Однако многие женщины, имеющие внуков продолжают вести активный образ жизни и наоборот выглядят гораздо моложе. Дети вызывают массу положительных эмоций и это продлевает жизнь.

Характер у Казарновской действительно очень трудный. Об этом знают все коллеги. С родственниками же артистка все же более мягкая и лояльная. Казарновская — дочь генерала и возможно такой характер она унаследовала от своего отца, прошедшего всю войну. Любовь с детства мечтала быть артисткой, но отец хотел, чтобы дочь училась на журналиста. Они с мамой пошли подавать документы, но по дороге свернули в Гнесинку, так Казарновская и стала артисткой. Мамин мягкий характер победил военный жесткий и строгий — отцовский. А в дочери всего понемногу и от мамы, и от папы. Она живет под девизом, если надо, то отговорок быть не может. Для оперной певицы это необходимая черта характера. А что касается внуков, то боятся их не надо, можно быть молодой бабушкой, которую будут принимать за маму. Верно?

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