«Та самая Золушка»: сложная судьба Янины Жеймо

Янина Жеймо была на редкость миловидной актрисой. Даже в зрелом возрасте она с таким профессионализмом играла подростков, что зрители совсем не сомневались в юности и искренности её персонажей. Но какой же была реальная жизнь любимой многими артистки?

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Детство Янины Жеймо было непростым, но всё-таки полным творческих свершений. Девочка родилась в цирковой династии в Белоруссии, так что родители вывели её на арену уже в 3 года. Юная Янина стала гимнасткой и наездницей, а потом к её творческой работе добавилась музыка.

В 14-летнем возрасте наша героиня лишилась отца, так что её мать решила остаться в Петрограде и уже там продолжить цирковую деятельность. Вместе с двумя дочерьми она демонстрировала зрителями эксцентричную игру на ксилофонах, которые,из-за их огромного веса маленькая Янина научилась носить на голове. Сама артистка позже заметила, что именно из-за этого трюка она перестала расти, ведь большой вес инструментов сильно сказался на позвоночнике.

Но цирк всё же не стал заветной мечтой Жеймо. В 15-летнем возрасте она пришла в киномастерскую Григория Козинцева и Леонида Трауберга «Фабрика эксцентрического актера», куда её взяли без лишних вопросов. Всё-таки Янина уже в столь молодом возрасте уже выступала на сцене целых 12 лет!

Такой поступок, впрочем, не обрадовал мать девочки. Та считала, что неизвестную в мире кино девчушку просто не примут зрители. Разрываясь между работой с мамой и кинокурсами, Янина всё-таки добилась своего довольно скоро. Её позвали на эпизодическую роль в картине «Мишки против Юденича», где начинающая актриса должна была сыграть мальчика.

Там же Янина встретила свою первую любовь – коллегу Андрея Костричкина. Эти отношения привели к свадьбе и подарили артистке дочку, но создать крепкую семью у пары так и не вышло.

Зато творческая карьера Жеймо шла в рост. Она появилась в роли Манькиз из «Двадцати двух несчастий», сыграла Кику в фильме «Горячие денёчки», а потом и главную героиню в «Разбудите Леночку». После роли Аси в картине «Подруги» 26-летняя актриса и вовсе прославилась на всю страну.

Вторую «большую любовь» Янина также нашла на съёмках. На этот раз она влюбилась в режиссёра Иосифа Хейфица. Этот служебный роман пошёл по уже знакомому нам пути, так что девушку ждала свадьба, а потом и рождение долгожданного наследника.

Но внезапно начавшаяся война перечеркнула все планы Янины. Её супруг отправился в Монголию вместе со съёмочной группой, детей эвакуировали в Алма-Ату, а сама актриса осталась в печально известном Ленинграде. Там Янина работала днём, а по вечерам дежурила на крыше творческой студии. Из блокадного города она уезжать не хотела, ведь просто не могла бросить своих товарищей. Воссоединиться с мужем ей удалось лишь в 1942 году, но назвать эту встречу счастливой язык не поворачивается.

– Мама взяла с собой увесистый чемодан, набитый вещами мужа, и поспешила к нам, – делилась дочка актрисы. – Добиралась несколько месяцев. А в Алма-Ату тем временем пришло страшное известие, что тихвинский эшелон, на котором ехали артисты, разбомбили. Узнав об этом, Хейфиц тут же обзавелся новой женой Ириной. Когда маме рассказали про это, она была потрясена до глубины души. Вычеркнула мужа-предателя одним махом. Он умолял простить, но она гордо стояла на своем.

Предательство мужа и месяцы тяжёлой жизни в блокадном Ленинграде сказались на здоровье актрисы. Она впала в жуткую депрессию, порой даже забывала слова и не могла вспомнить лица знакомых людей. Вернуться к нормальной жизни она смогла во многом благодаря режиссёру Леону Жанно. Он поддерживал свою знакомую даже в самых непростых обстоятельствах, благодаря чему заслужил расположение Янины. Так у нашей героини появился третий супруг.

Мир вокруг, как и сама Жеймо, ещё не отошёл от ужасов войны. Именно по этой причине всем нужна была, пусть даже сказочная, но добрая история, которой так не хватало последние несколько лет. Эту нишу заняла «Золушка», в которой Янина сыграла главную роль. Причём на момент съёмок актрисе уже было 37 лет, а вот главной героине по сюжету – всего 16! Сценаристом фильма стал Евгений Шварц, фанат работ Жеймо.

– На эту роль втайне от мамы пробовали балерину Марию Мазун, которой на тот момент не исполнилось и 20. Но миловидную и обаятельную девушку не утвердил худсовет. Танцовщица не обладала и половиной маминого актерского профессионализма, – рассказывала дочка актрисы. – Шварц видел свою Золушку вовсе не бездушной смазливой куклой в стиле голливудских красоток, а хотел показать, что внутреннее очарование гораздо ценнее внешнего. Так, с большим трудом, в картину взяли маму.

Фильм стал огромным успехом для Янины, но также оказался её «лебединой песней» в актёрской карьере. В Советском Союзе решили заметно сократить количество выпускаемых картин, так что места в новом мире кино для миловидной артистки не нашлось. Чтобы заработать на жизнь, она отправилась в дубляж, где озвучила несколько интересных персонажей – вспомнить только Герду из «Снежной королевы».

С каждым днём Леон Жанно всё чаще говорил о переезде в Польшу, ведь там его ждала хорошая работа. Поначалу Янина отказывала, но в итоге всё-таки решилась на прощание с Россией. На новом месте она уже окончательно оставила актёрское дело и полностью посвятила себя семье. Лишь одна деталь рвала сердце Янины на части: её дочка решила остаться в России, которую наша героиня могла посещать всего раз в год.

Вдобавок к этому Янину Жеймо всё чаще тревожили проблемы со здоровьем: у неё уже было несколько инфарктов. Актриса покинула этот мир на 79-м году жизни, буквально за пару дней до нового 1988 года.

– Мама хотела, чтобы ее похоронили в Москве, поэтому мы заказали цинковый гроб и полетели в Россию. Оформление необходимых документов и похороны на Востряковском кладбище взял на себя Союз кинематографистов СССР, в котором маму помнили и бесконечно любили. Да и сейчас ее многие помнят и любят, – делился сын актрисы. – Бывая на её могиле, вижу, как совершенно незнакомые люди восхищенно шепчутся: «Это та самая Золушка» — и кладут букеты цветов.

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