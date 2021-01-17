Злой рок Валентины Караваевой

Судьба оказалась жестока к Валентине Караваевой. Многообещающая актриса могла стать одной из заметных звёзд советского кино, но она лишилась любимой профессии из-за аварии, которая оставила страшный шрам на её лице.

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С рождения нашу героиню назвали Аллой, но это имя не пришлось ей по вкусу, так что она стала называть себя Валентиной. Она переписала и историю своей семьи, ведь её отец был священником – далеко не самым уважаемым человеком в Советском Союзе. В своих биографиях Валентина сделала служителя церкви потомственным ткачом.

В доме девочки всегда царила сырость, а денег не хватало даже на еду. Неудивительно, что отец девочки рано умер от туберкулёза, да и сама Валентина страдала от этого недуга.

Тяжёлое время в госпитале удалось пережить лишь благодаря лучику надежды, который подарила 10-летней девочке её соседка по палате: она открыла Валентине чеховскую «Чайку». В пьесе героиня Нина Заречная жила мечтой о сцене, которой внезапно «заразилась» и Валентина.

Правда реализовать творческий порыв так просто не удалось. Наша героиня переехала из родного города Вышний Волочек в Москву, где у неё был шанс поступить в престижное учреждение. Только вот денег у девушки даже на самое бедное жильё не было, так что ей пришлось ночевать в парке на лавочке. Столица оказалась не без добрых людей, которые и приняли к себе провинциальную мечтательницу.

Так она обрела временный дом, а потом поступила в киношколу, которая помогла начинающей артистке стипендией и комнатой в общежитии. Конечно, жизнь от этого новыми красками не заиграла: денег всё равно было мало, хотя Валентина по доброте душевной даже из скромных сумм находила средства для угощений, которые доставались её однокурсникам.

Зато в учёбу Валентина вкладывала все силы. Легче всего ей удавалось перевоплощаться в активных комсомолок, ведь сама Караваева искренне верила в коммунистические лозунги.

Но неприметная внешность дарила девушке соответствующие роли: она играла то подругу Дуни в «Ночи в сентябре», то второстепенных героинь в «Законе жизни» и «Суворове». Настоящей удачей стала для Валентины роль Маши Степановой из фильма Юлия Райзмана «Машенька». Чистая девушка, которая любит свою страну, так хорошо удалась Валентине, что в один момент она стала главным кумиром всей страны.

К несчастью, творческая радость скоро омрачилась страшной трагедией. Когда девушка ехала на съёмки в ещё одном фильме Райзмана «Небо Москвы», она попала в серьёзную аварию. Легко отделаться не удалось.

Актриса сломала рёбра, получила травмы внутренних органов и сотрясение мозга. После этого случая она уже не могла иметь детей, но самым ужасным оказался шрам на её лице – от уха до самого подбородка.

Хирурги попытались исправить положение, но шрам всё равно был заметен даже после врачебного вмешательства. Такая актриса больше была не нужна режиссёрам: как бы она ни просилась, ей каждый раз вежливо отказывали.

Валентина уже была на грани отчаяния, от которого её спас военный атташе британского посольства Джордж Чапмен.

– Есть три версии, как они встретились. Первая: он посмотрел фильм «Машенька» и влюбился, вторая — они познакомились на приеме в английском посольстве. И есть третья — он увидел ее в лифте гостиницы «Москва», все лицо было в бинтах, но он влюбился в ее глаза, – делился Георгий Параджанов в своем фильме «Я — Чайка. Тайна актрисы Караваевой».

Красивые ухаживания от британского аристократа стали для артистки и спасением, и новой проблемой. Всё-таки его подозревали в шпионаже, так что связываться с таким человеком, и уж тем более выходить за него замуж, было крайне опасно. Валентину даже вызывали на Лубянку, откуда, говорят, не возвращаются. Но ей это удалось, хотя после такого случая и пошли слухи, что артистку завербовали в НКВД.

Тем не менее, свадьба состоялась, а после неё в жизни Валентины появилось ещё одно счастье: актрису позвали в театр на роль в любимой чеховской пьесе «Чайка»! Так исполнилась давняя мечта Караваевой – она наконец-то стала Ниной Заречной.

Триумф артистки состоялся 9 мая 1945 года. После премьеры Валентину называли гениальной актрисой и вновь стали пророчить ей большое будущее, но после столь невероятного успеха она просто ушла из театра.

Караваева уехала с супругом в Англию, где надеялась избавиться от страшного шрама с помощью зарубежных медиков. Впрочем, даже без этого за границей ей жилось очень даже неплохо. Она стала хозяйкой большого особняка, выучила парочку языков, получала дорогие подарки от своего мужа. С деньгами супруга актриса даже отрыла свой небольшой театр для эмигрантов, где раз за разом ставила любимую «Чайку». Но этого ей было мало.

Валентине не хватало зрителей, да и шрам всё ещё красовался на её лице. Операция в элитной швейцарской клинике немного помогла скрыть изъян, но принесла очередную беду – у актрисы онемела верхняя губа. В этот момент для неё всё закончилось.

Мечты о возвращении на сцену почти невозможно было реализовать. Наверное, она просто не выдержала такой потери, так что и брак Караваевой вскоре разрушился. Она подала на развод и вернулась в родную страну.

В 50-е годы прошлого века по всему Советскому Союзу шли послевоенные репрессии, которых Караваева чудом избежала. Она всё ещё ходила по киностудиям, ведь очень хотела вернуться к любимой профессии, но брать на работу бывшую эмигрантку тогда боялись.

Её взяли в Театр-студию киноактёра, но в действительности она там не работала, а лишь получала мизерную зарплату. Позже актриса попала на Киностудию имени Горького, где начала озвучивать иностранные фильмы. Это дело так хорошо удавалось актрисе, что она запросто переигрывала голливудских звёзд. Подобный расклад не обрадовал местное руководство, которое пытались заставить Валентину работать по своим правилам. Актриса, впрочем, была непреклонна, из-за чего потеряла и эту работу.

В 1964-м году ей наконец-то удалось сыграть важную роль в фильме Эраста Гарина «Обыкновенное чудо». Только вернуть былую востребованность даже после этого не удалось, так что актрисе оставалось сниматься в небольших эпизодических ролях.

Нищета вместе с разбитыми мечтами подвели Валентину к черте. Она продавала дорогие наряды, которые когда-то получала от любимого мужа, чтобы просто купить еды. Другие костюмы актриса оставила для «Чайки». Нет, она не играла в театре. Караваева взяла небольшую любительскую камеру, соорудила у себя дома некое подобие подходящей сцены и стала снимать свой фильм. Целых 22 года она снимала и переснимала любимую пьесу. Сама играла всех персонажей, вновь и вновь переигрывала неудавшиеся сцены, пытаясь добиться идеала.

Смерть настигла 76-летнюю Валентину Караваеву прямо во время этой безумной работы. Одинокая, никому не нужная, но гениальная актриса умерла так, как мечтала жить: в гриме, сценическом костюме и, с пусть даже бумажной, но всё-таки чайкой над головой.

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