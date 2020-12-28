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Умер знаменитый разведчик-перебежчик Джордж Блейк
По инф   
28 Декабря 2020 г.
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Не стало легендарного британского офицера разведчика Джорджа Блейка. Он прославился тем, что 20 лет шпионил в пользу СССР, а потом окончательно перешел в советскую разведку.

Умер знаменитый разведчик-перебежчик Джордж Блейк

О кончине Блейка сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов. Знаменитый разведчик умер в возрасте 98 лет.

  • Британский офицер разведки MI6 Джордж Блейк после Второй мировой войны вербовал агентов для британских спецслужб в Восточной Европе. Позже он попал в плен в Северной Корее, где стал убежденным коммунистом.

Спустя какое-то время он был предан польским разведчиком, а затем осужден на закрытом суде на 42 года тюрьмы, но ему удалось сбежать. Сначала он был переправлен в ГДР, а после в СССР. Советскому Союзу он передал наибольшую часть данных о завербованных им агентах MI6. Блейк утверждал, что перешел на сторону СССР по убеждениям и не считает себя предателем.

Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки. Он написал две книги о своих воспоминаниях «Иного выбора нет» и «Прозрачные стены». В 2011 году в России также был снят фильм «Выбор агента Блейка», в съемках которого он принял участие.

По инф. sobesednik.ru

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