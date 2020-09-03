В чем интерес для России от мирного договора с Японией?

3 сентября – День победы над Японией или конец Второй мировой войны? Этот принципиальный вопрос может решить судьбу Малой Курильской гряды.

Игры с календарем

В апреле этого года Госдума озадачилась праздниками и начала ими жонглировать, перенеся День окончания Второй мировой войны с 2 сентября на 3-е. Впрочем, статус праздника повысили – с памятных дат до Дня воинской славы. Депутаты объяснили все это «просьбами граждан». В итоге обиделись все – и граждане, чьи просьбы якобы выполняли законодатели, и... Япония, которая тут же вернула в «Синюю книгу МИДа» (это, можно сказать, план действий на год вперед. – Ред.) запись о суверенитете над Малой Курильской грядой...

В СССР порядка 1,8 млн человек были награждены медалями за победу над Японией в 1945-м. До сих пор некоторые ветераны и дальневосточники помнят, как пару лет после окончания войны 3 сентября отмечали именно День победы над Японией, он даже был выходным.

Казалось бы, с тех пор много воды утекло и главный праздник Победы в России – 9 мая... А вот поди ж ты – за то, чтобы вернуть в наш исторический календарь День победы над Японией, не один десяток лет борются тысячи людей. И именно об этом они просили парламентариев.

Среди инициаторов нового закона – экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов, ныне глава комитета ГД по обороне, и сенатор от Сахалинской области Григорий Карасин. Последний уверяет, что идея обсуждалась и в Военно-историческом обществе, и в Институте военной истории, и в Минобороны, и в МИДе.

– Для нас это действительный День окончания Второй мировой. Основной смысл – поднять уровень этой даты до Дня воинской славы. Такое решение ставит ее в один ряд с победами Александра Невского, Петра I под Полтавой, Кутузова на Бородино... – уверяет сенатор.

– Один из экспертов, которых привлекали к обсуждению, доктор наук Владимир Кикнадзе запросил наше обращение, – рассказывает глава Сахалинского отделения Русского географического общества Сергей Пономарев, он тоже поставил там свою подпись. – И представьте, департамент информации Минобороны передал ему наши фамилии (людей, кто просил вернуть День победы над Японией) – как тех, кто просит установить праздничную дату окончания Второй мировой войны. Видимо, думали, что никто не будет проверять...

Праздник не для всех

– О восстановлении этого праздника ветераны просят с 1995-го, когда был принят закон о Днях воинской славы, и там не оказалось победы над Японией, – вспоминает Пономарев. – Руководители области писали тогда письма президенту с просьбой исправить ошибку. И получили ответ: «Видимо, все принимавшие участие в работе над законопроектом не сочли эту победу решающей». Позже Ельцин признал: «Надо принять во внимание и тот факт, что установление законом дня победы над милитаристской Японией входит в контраст с позитивными тенденциями, которые наметились в российско-японских отношениях в последние годы».

Почему этот закон появился именно сейчас? Пономарев связывает это с появлением на Сахалине нового губернатора – Валерия Лимаренко.

– Он возглавил регион в сентябре 2019-го, – рассказывает эксперт. – И не особо вникая в детали, попросил Карасина (стал сенатором тогда же) сделать что-то, чтобы удовлетворить ветеранов. Тот, еще недавно зам. главы МИД, конечно, вхож в высокие кабинеты. А там, как я понимаю, четко обозначили: ни слова про Японию...

Карасин такую интерпретацию отрицает, уверяя: предложение о 3 сентября как Дне победы над Японией обсуждалось, но не прошло, поскольку в 1945-м речь шла об окончании Второй мировой войны. Но если строго придерживаться фактов, то о конце войны говорил Сталин в обращении к народу. А вот указ президиума ВС СССР был как раз об учреждении праздника победы над Японией.

«Что там можно засекречивать, если не условия передачи территории?»

В 2019-м, когда велись консультации о мирном договоре, упоминание Курил из «Синей книги МИДа» убрали. Но стоило России сделать 3 сентября Днем воинской славы, как фраза о суверенитете Японии над островами вернулась в «Синюю книгу». Теперь Курилы – снова одна из главных целей японцев.

Хотя с инициативой переговоров о заключении мирного договора между нашими странами, как ни странно, несколько лет назад выступила именно Россия.

– Мне непонятна позиция нашего руководства: ведь на самом деле никакой проблемы не существует. Япония после поражения во Второй мировой войне подписала акт о капитуляции, где отказывалась от всех территориальных претензий. А в октябре 1956-го СССР и Япония подписали совместную Декларацию, где написано, что состояние войны между нашими странами прекращается с момента вступления Декларации в силу (п. 1). Так о каком мирном договоре надо еще вести речь? – уже не первый год удивляется первый губернатор Сахалинской области Валентин Федоров.

В той же Декларации, впрочем, речь идет и о том, что СССР мог бы передать два острова Малой Курильской гряды...

– Да, но Япония в 1960-м продлила договор о безопасности с США, – парирует Федоров. – Поэтому в том же 1960-м советское правительство направило в Токио памятные записки, где четко обозначило: этот факт Москва рассматривает как нарушение Японией Декларации, что освобождает СССР от выполнения обещания, прописанного в ней. По крайней мере, до вывода всех баз США с территории Японии. С тех пор ничего не изменилось.

– Переговоры засекречены, и это очень тревожит, – отмечает Пономарев. – Все аналогичные тайные переговоры приводили к потерям Россией территории – в 2004-м «ушли» острова Большой Уссурийский и Тарабаров; в 2010-м норвежцы получили от нас значительный кусок северных морей... Никто не может объяснить, – продолжает эксперт, – в чем интерес для России от мирного договора с Японией. Дипломатические отношения между нашими странами есть, торговля идет... Чего еще надо? Поэтому совершенно непонятно, что на этих переговорах можно засекречивать, если не условия передачи двух островов.

Через границу – без виз, но строем

– Никакого совместного развития хозяйства не происходит. Мы попытались завлечь японцев на совместные проекты: туризм, рыболовство. Но они говорят: «Только под нашей юрисдикцией», – рассказывает Пономарев о сахалинских реалиях. – Курилы – в экономической и дипломатической блокаде со стороны Японии: ни один живущий там (или имеющий собственность на островах) получить визу в Японию не может. Развивать совместный бизнес с сопредельными районами у курильчанина тоже не получится. Но есть безвизовые поездки. На мой взгляд, это лишь средство для того, чтобы облегчить японцам овладение островами.

Судите сами, – приводит пример эксперт. – Есть соглашение от 1991-го, по которому жители только двух районов – Курильского и Южно-Курильского – имеют право посещать Японию без визы. Японцы полностью оплачивают эти поездки, но ездить люди могут лишь организованной группой, по специально для них разработанным маршрутам. Отлучиться не получится. Сами же японцы могут без ограничений приезжать на Курилы и Сахалин.

Впрочем, курильчане относятся к этому прагматично: везут домой технику, вещи, – уверяет Пономарев, – изучают бесплатно язык... А вот «уходить» под флаг Японии не собираются – последний опрос показал: люди против передачи островов.

Кстати

Воевать на Дальнем Востоке СССР пришлось, по сути, выполняя союзнические обязательства – это было одно из условий Ялтинской конференции 1945-го по возвращению Южного Сахалина (потерянного Россией после поражения в Русско-японской войне) и передаче Советскому Союзу Курильских островов (права на которые, полученные ранее по договорам, были утрачены с нападением Японии на Россию в 1904-м. «Война отменяет все договоры», – заявил в 1905-м руководитель японской делегации в Портсмуте).

После капитуляции Японии в 1945-м страной управлял Союзный совет. 29 января 1946-го главнокомандующий оккупационными войсками США генерал Макартур подписал союзническую Директиву №677, приложением к которой являлась карта с новыми границами побежденной Японии. Там четко видно: граница между СССР и Японией проходит между островом Хоккайдо и Курильской грядой, включая и Малую.

Япония претендует на Южные Курилы очень давно. Но ведь они нам и самим нужны. Курильская гряда – выход в Мировой океан со стороны Дальнего Востока и заслон от нежелательного проникновения. Территория богата полезными природными ресурсами, здесь обилие морской фауны (пищевой вопрос на сейчас и потенциал на будущее) и т.д. Таким разве разбрасываются? Наверное, нет. И когда же, интересно, будет (и будет ли) поставлена точка в давнишнем споре по островам?

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