Провокация или правда, которая не нравится? Критика христианства Познером спровоцировала настоящий скандал

На днях в медийном пространстве разразился очередной скандал. Владимир Познер назвал православие «худшим направлением христианства». При этом, будучи атеистом, журналист обосновал свою точку зрения чисто с материальной точки зрения: мол, католики и протестанты живут сытнее. Так прав ли знаменитый телеведущий?

Заявление журналиста прозвучало в программе «Церковь. Критика» на YouTube канале «Серафим», в которой Познер участвовал вместе с протоиереем Александром Абрамовым.

«Если говорить о христианской религии, то ее основные ответвления совершенно по-разному сказались на странах, которые исповедуют эту религию. С моей точки зрения, — заявил он, — в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, а в католических — лучше, чем в православных».

То есть именно в православных странах, по его мнению, люди живут хуже всего. Журналист уверен, что это связано именно с религией, а не с чем-либо еще. Поэтому, по его мнению, принятие православия можно считать «одной из величайших трагедий для России». И договорился он до того, что во всем обвинил князя Владимира, который, выбрав Православие, принял, как он считает, ошибочное решение. «У других не было возможности выбирать. Лучше бы выбрал католицизм все-таки», — с глубокомысленным видом заключил Познер.

Подобное, напомним, он заявляет уже не в первый раз. Еще в 2010 году в интервью журналу CherAmi он высказался на эту же тему более подробно: «Я думаю, — заявил он тогда, — что одна из величайших трагедий для России — принятие православия. Если посмотреть сегодня — ограничимся просто Европой и возьмем христианские страны, — есть три ветви христианства: католицизм, православие и протестантизм. Если оттолкнуться от таких определений, как демократия, качество жизни, уровень жизни, и распределить страны именно по этим показателям, то на первом месте будут именно протестантские страны, все. Потом католические. И лишь потом такие, как Россия, Греция, Болгария и т.д. И это совершенно не случайные вещи, потому что более темной и закрытой религией является православие».

«Как может религия быть темной?» — удивился беседовавший с ним журналист. «Очень легко, — не задумываясь, ответил Познер. — Когда люди сжигают себя на кострах, это как? Это светлая, что ли? Это было. Когда было серьезное разделение внутри православия в России. При этом — абсолютное отрицание и неприятие других религий. Третий Рим, народ-богоносец и т.д. Это все отсюда. Мало кто задумывается над тем, что ведь гетто для иностранцев, гетто в России существует со времен Ивана Грозного точно. Называлось это "немецкая слобода". Что такое немецкая слобода? Кто такой немец? Немец — это не германец. Немец — это человек, который не говорит по-русски, поэтому он немой.

Вот что это такое. Боязнь Запада и рассмотрение Запада как чего-то опасного и аморального идет от церкви. Религия — это определенный философский взгляд. Но Церковь — это инструмент. Русская Православная Церковь больше всего напоминает мне КПСС с Политбюро, которое состоит из митрополитов, и с генеральным секретарем, который называется патриархом. Я считаю, что Русская Православная Церковь нанесла колоссальный вред России. В России не было Возрождения. В Западной Европе смогли отойти от темных составляющих церкви. Когда возникло совершенно другое ощущение и понимание жизни, это рассвет искусства. В России этого не было вообще», — объявил Познер.

В католических и протестантских странах люди живут лучше, чем в православных, упоминая при этом Россию, Болгарию и Грецию, твердит Познер. Да, жизненный уровень в Европе действительно выше, но за счет чего? Хорошо известно, что это было достигнуто за счет того, что католические и протестантские страны веками эксплуатировали и грабили колонии по всему миру, а в США европейские иммигранты вообще истребили 30 миллионов индейцев, а потом жестоко эксплуатировали завезенных из Африки рабов. В этом Познер видит преимущество этих стран перед государствами, где исповедуют Православие? А помнит ли он о том, что православные Болгария и Греция сотни лет томились под игом Оттоманской империи, которой, кстати, покровительствовала Англия, и именно из-за этого отстали от остальной Европы? А Россия сотни лет была щитом, защищавшим Европу от нашествий кочевников с Востока?

Кстати, а если посмотреть сегодня на США, где по признанию президента Джо Байдена 36 миллионов человек голодают, особенно на их замерзающий Техас, или на заполненный агрессивными выходцами с Востока Париж, то еще неизвестно —где сегодня люди живут лучше.

А приписывая России «отрицание и неприятие других религий», Познер вообще попросту лжет. Ни одна из религий в той же царской России никогда не была запрещена, не отрицалась и не преследовалась. Каждый подданный мог иметь какое угодно вероисповедание. Хотя Православие было, конечно, государственной религией, но потому что ее исповедовало подавляющее большинство населения Российской империи. Однако католики и протестанты могли занимать самые высокие посты.

«Мало кто задумывается над тем, что ведь гетто для иностранцев, гетто в России существует со времен Ивана Грозного точно. Называлось это «немецкая слобода», — с видом знатока заявляет Познер, подтверждая на самом деле свою полную дремучесть в вопросах истории России. «Немецкая слобода» — это было вовсе не гетто, а район, где в Москве селились иностранцы. Как свидетельствует Википедия, «большую часть населения слободы составляли военные. По переписи 1665 года две трети от общего числа дворов принадлежало офицерам, которые были набраны на царскую службу из Германии, Батавии, Англии, Шотландии и других стран, которым регулярно платилось жалование даже в мирное время».

Никаких «гетто для иностранцев» в России не было. А вот в «просвещенной» Европе познеров гетто были, например, для евреев. В Риме, Венеции, Париже, Амстердаме, Праге и в других европейских городах.

«В России не было Возрождения, — безапелляционно объявляет Познер, обвиняя в этом Православие. — В Западной Европе смогли отойти от темных составляющих церкви. Когда возникло совершенно другое ощущение и понимание жизни, это рассвет искусства. В России этого не было вообще».

Не было?! Ну, а это уже вообще — ни в какие ворота не лезет!

У нас не было «Возрождения»? В XIX-начале XX веков в православной России был невероятный, невиданный расцвет искусства, чего в то время не наблюдалось в «просвещенной Европе», где зарождался фашизм.

Тогда именно у нас появились величайшие писатели: Гоголь, Достоевский, Толстой, Чехов, Бунин, признанные во всем мире. Творили такие композиторы, как Чайковский, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, Рахманинов, которого считали величайшим композитором в США. Станиславский создал свою теорию актерского мастерства, которая сегодня является азбукой для театров всего мира. Появились великие живописцы — Репин, Суриков, Шишкин, Айвазовский, Крамской, Левитан, Петров-Водкин, Марк Шагал... А целая плеяда замечательных живописцев, писателей и поэтов «Серебряного века»?! А великий русский балет?! В начале века возник Русский авангард — передовое искусство в живописи того времени. А каких выдающихся изобретателей вырастила православная Россия: Менделеев — создатель Периодической системы элементов, Яблочков — изобретатель электрической лампочки, Сикорский — изобретатель вертолета, Зворыкин — изобретатель телевизора, Понятов — изобретатель видеомагнитофона. Даже изобретателем такого символа европейской моды, как легендарные духи «Шанель №5», был на самом деле русский химик Веригин.

История с глубоко спорными высказываниями журналиста еще раз напоминает о том, как важно взвешивать известной персоне каждое слово, сказанное в публичном пространстве. И обязательно стоит обладать прочными знаниями в том вопросе, на который низвергается критика. Ведь к речам известных деятелей прислушиваются, а для некоторых людей их слова могут служить истиной в последней инстанции.



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