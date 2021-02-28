Познер раскритиковал православие. Ему ответил Кураев

Бывший протодиакон Андрей Кураев прокомментировал высказывания телеведущего Владимира Познера, который раскритиковал православие. Журналист и телеведущий заявил, что принятие православия на Руси стало «одной из величайших трагедий». Познер также указал, что страны, в которых главенствующей религией стали другие ответвления христианства, живут лучше.

Как отметил Андрей Кураев в беседе с Daily Storm, журналист говорит несерьезные вещи, а также занимается софизмом. Кураев также вспомнил слова философа Владимира Соловьева, заявлявшего, что православные батюшки, в отличие от католических, не «стучат» властям, потому что заняты обеспечением семьи.

«Я напомню Познеру слова Владимира Соловьева (настоящего, а не шута): «За что вы так хвалите католичество? Если бы у нас было католичество, вы не смогли бы так свободно вести светский образ жизни. Слава богу, что толстые русские батюшки обременены зарплатой, семьей. А были бы они католиками и без семьи — у них тогда не было бы другого дела, кроме как стучать на вас», — заявил Кураев, напомнив Познеру, что в каждом случае нужно учитывать историю страны, включая события, которые приводят к улучшению или ухудшению положения дел в государстве.

Кураев отметил, что «князь Владимир был прав по критериям Познера, потому что он ориентировался на самую передовую цивилизацию из современного ему мира».

«В X веке Западная Европа была культурной провинцией Византийской империи», — пояснил Кураев. — Князь Владимир выбирал из того, что было Евросоюзом в его времена. Другое дело, что не бывает ничего вечного».

По мнению бывшего протодиакона, Познер немного преувеличивает и смешивает события, характерные для древних времен, с некоторыми современными политическими практиками.

Он подчеркнул, что нельзя сводить всю историю к какому-то одному фактору. В частности — фактору религиозному. «Надо смотреть и на другое. Куда упало зернышко, на какую почву, как потом за этим зернышком ухаживали… И прочее, и прочее», — сказал он «МК»

Комментируя заявление о том, что в протестантских и католических странах живется лучше, чем в православных, Кураев напомнил о софизмах, которые изучают на первых курсах исторических факультетов в вузах.

«Ученые выяснили, что в рацион крестьян в XVIII веке в большом количестве входили огурцы. Далее они выяснили, что никто из этих крестьян не дожил до наших дней. Вывод: потребление огурцов смертельно опасно», — указал Кураев.

Что касается вопроса об оскорблении чувств верующих (Как писали СМИ, координатор движения «Сорок сороков» Владимир Носов заподозрил журналиста и ведущего Владимира Познера в оскорблении чувств верующих, после его критики православия — прим. ред.), то Кураев ответил так: «Сама по себе эта статья — оскорбление религиозных чувств — дурацкая. Потому что никто, кроме самого человека, в его чувствах не сведущ. И получается, что судьи и общество становятся заложниками какого-то одного чудака. Если этот чудак скажет, что его чувства оскорблены, кто сможет это оспорить?».

По инф. rosbalt.ru

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