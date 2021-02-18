Соловьев опять оскандалился: назвал Гитлера «смелым человеком», который «доблестно воевал»

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы сравнил оппозиционного политика Алексея Навального с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. При этом последнего он назвал «смелым человеком».

«Гитлер был лично очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера (Навального — прим. ред.) не косил от армии», — заявил Соловье и добавил: «Воевал, и воевал доблестно во время Первой мировой войны».

Слова Соловьева буквально «взорвали» Сеть. Некоторые пользователи посчитали, что Владимира Соловьева за такие слова можно привлечь к уголовной ответственности по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

Напомним, ранее Соловьев уже оказывался в центре скандала, связанном с «реабилитацией нацизма». Так, в 2013 году на государственном телеканале «Россия» был показан документальный фильм «Муссолини. Закат». Владимир Соловьев выступал в роли главного рассказчика, режиссером значился его сын Александр Соловьев.

В свою очередь, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом в России - прим. ред.) Александр Головач подал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить, не нарушает ли документальный фильм телеведущего Владимира Соловьева о Бенито Муссолини российский закон «О противодействии реабилитации нацизма».

Юрист ФБК также обратился в администрацию президента РФ и ветеранские организации из-за публичных высказываний Соловьева о том, что Муссолини не антисемит.

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Глава фонда «Холокост» Алла Гербер заявила, что телеведущий Владимир Соловьев позорит еврейскую нацию. По словам Гербер, Соловьев «очень плохой человек», если он позволяет себе сравнивать Навального с нацистским лидером.

Сам телеведущий настаивает, что его высказывания не имеют отношения к реабилитации нацизма. «Я сказал, что личная смелость Гитлера не являлась оправданием его поступков», — пояснил он.

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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, в свою очередь, направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после высказываний телеведущего Владимира Соловьева о Гитлере и Навальном.

В своем запросе Рашкин указал, что Соловьев нарушил статью 354.1 УК, которая устанавливает уголовную ответственность за реабилитацию нацизма.

Сам телеведущий утверждал, что высказывания, которые он сделал в эфире, не имеют отношения к реабилитации нацизма. «Я сказал, что личная смелость Гитлера не являлась оправданием его поступков», — говорил Соловьев.

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По инф. rosbalt.ru

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