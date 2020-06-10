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Мусорный полигон на станции Шиес: проекту не бывать!

По инф. polit.ru   
10 Июня 2020 г.
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Власти Архангельской области в одностороннем порядке расторгли соглашение с ООО «Технопарк» и исключило инвестиционный проект «Экотехнопарк "Шиес"» из реестра приоритетных инвестпроектов области.

Правительство Архангельской области расторгло соглашение с компанией «Технопарк». Она строила мусорный полигон на станции Шиес

Проект лишается льгот, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты региона. В частности, сюда входят налоговые льготы и особые условия в аренде земельных участков.

По данным пресс-службы, изначально «Технопарку» предложили расторгнуть договор по соглашению сторон, но компания не ответила на письмо. Сейчас местные власти по поручению врио губернатора Александра Цыбульского проводят плановую работу по закрытию проекта.

  • Протесты на станции Шиес Архангельской области стали одними из самых резонансных протестных акций последнего времени. Против строительства мусорного полигона в Шиесе выступали 95% жителей Архангельской области. Полигон должен был стать местом хранения твердых бытовых отходов из Москвы.

  • Протестные акции против строительства полигона в Шиесе продолжаются уже почти полтора года как в Архангельской области, так и в соседней республике Коми. Активисты разбили лагерь и всеми силами пытаются блокировать доставку топлива на стройку. Их акции не раз заканчивались столкновениями с охраной строящегося полигона. Официально строительство полигона приостановлено до весны после того, как минувшим летом президент России Владимир Путин сказал, что надо учитывать мнение местных жителей.

Polit.ru

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