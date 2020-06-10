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Мусорный полигон на станции Шиес: проекту не бывать!
|По инф. polit.ru
|10 Июня 2020 г.
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Власти Архангельской области в одностороннем порядке расторгли соглашение с ООО «Технопарк» и исключило инвестиционный проект «Экотехнопарк "Шиес"» из реестра приоритетных инвестпроектов области.
Проект лишается льгот, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты региона. В частности, сюда входят налоговые льготы и особые условия в аренде земельных участков.
По данным пресс-службы, изначально «Технопарку» предложили расторгнуть договор по соглашению сторон, но компания не ответила на письмо. Сейчас местные власти по поручению врио губернатора Александра Цыбульского проводят плановую работу по закрытию проекта.
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