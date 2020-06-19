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Может ли трактовка истории «подвести под уголовку»? Два мнения по острой теме
По инф. lgz.ru   
19 Июня 2020 г.
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Иногда инициативы депутатов Государственной Думы проходят мимо внимания широкой аудитории. Но в случае с законопроектами народного избранника Алексея Журавлева - наоборот. Серьезная и непростая тема, касающаяся истории СССР и России, Второй мировой войны - и самого будущего страны, в конечном счете, породила дискуссии. Вот два мнения по острому поводу: достойно ли "искажение истории" статьи в Уголовном кодексе?

История в ракурсе прошлого и настоящего: на инициативу депутата Госдумы отреагировали эксперты

Вот предыстория

В конце мая депутат Госдумы А. Журавлёв внёс на рассмотрение коллег два законопроекта: «О признании недействующим на территории РФ Постановления Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года «О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года» и изменения и дополнения в статью 354 УК РФ «Фальсификация исторических фактов о причинах и итогах Второй мировой войны», предполагающую уголовную ответственность за «возложение на СССР ответственности за развязывание Второй мировой войны либо отрицание основной роли СССР в победе над странами оси во Второй мировой войне, а равно распространение сведений о тождественности официальной политической идеологии СССР и нацизма». Инициатива вызвала широкую дискуссию.

Николай Сванидзе

История в ракурсе прошлого и настоящего: на инициативу депутата Госдумы отреагировали эксперты

Николай Сванидзе

Законопроект Алексея Журавлёва фактически накладывает запрет на историческую науку. Это и глупо, и смешно, и опасно: в своё время так запрещали генетику и кибернетику, и мы до сих пор не можем наверстать упущенное.

В законопроекте употребляются слова, значение которых его автору, видимо, неизвестно. Специально для г-на Журавлёва: тождество – это абсолютная идентичность. Но никому в здравом уме и не придёт в голову говорить о тождестве нацистской Германии и сталинского СССР. Да, это два близких тоталитарных режима, о сходстве которых написаны тонны литературы. А отменять целое направление научных и политологических исследований только потому, что кто-то путается в терминах и рвётся переписать историю «под себя», – признак элементарного невежества.

Журавлёв желает отменить вывод съезда народных депутатов 1989 года о признании пакта Молотова – Риббентропа юридически ничтожным, а политически и морально – преступным. Но каким ещё мог быть тайный сговор двух людоедов? Белым и пушистым?

«Пакт дал нам два года передышки»? На деле передышку получил Гитлер, который, кстати, и был инициатором пакта. И именно Гитлер извлёк из договора с СССР максимальную выгоду, сумев лучше подготовиться к войне. Были и другие нюансы этого «гениального хода» Сталина: например, задуманное им по договорённости с Гитлером стратегически долгосрочное присоединение, а в реальности – оккупация Литвы, Латвии и Эстонии, спустя много лет ставшая миной замедленного действия, взорвавшей Советский Союз. Очевидно, по г-ну Журавлёву, этот провал сталинской дипломатии надо считать «великой победой», а сомневающихся – сажать на нары...

Безусловно, Вторую мировую войну начал Гитлер, но ответственность СССР за это так же велика, как и ответственность Англии и Франции, в 1938 году подписавших позорное Мюнхенское соглашение, а ещё раньше, в 1934 году, в Риме – не менее позорный «Пакт четырёх» с Германией и Италией о разделе сфер влияния в Европе. Но пошедшие на сговор с Гитлером Даладье и Чемберлен презираемы в своих странах, их стыдятся, а Сталин у нас – «герой и гений»...

Пакт Молотова – Риббентропа, стоящий в ряду документов, подписанных европейскими странами с Гитлером, – это два договора. Один – о ненападении, от 23 августа 1939 года, и второй – «О дружбе и границах», подписанный в присутствии Сталина 28 сентября 1939 года. Кстати, слово «дружба» внёс сюда Сталин, вдруг решивший «задружиться» с Гитлером через три недели после нападения Германии на Польшу и начала Второй мировой войны и спустя десять дней после занятия Красной армией восточных районов Польши. После этого в советских газетах перестали писать о пытках в гестапо, а друга Адика теперь подавали как борца за мир во всём мире. На таком фоне изображать пакт Молотова – Риббентропа «грандиозным успехом советской дипломатии» – уже не просто фальсификация истории, а объективно прямая попытка оправдания нацизма.

Предложение Журавлёва идёт в русле поползновений на создание некой «единой идеологии», которая, кстати, запрещена Конституцией. Слава Богу, официально ввести такую идеологию пока не могут, а вот неофициально – пытаются. Но тогда нужна и партия, эту идеологию исповедующая, и однопартийная система, делающая эту партию «руководящей и направляющей силой». А это уже смена строя, и это мы тоже проходили, и чем оно кончилось, тоже все в курсе.

Стал ли «исторический» законопроект жертвой персонального законотворческого зуда господина Журавлёва или его спустили «сверху» – будет известно, когда Госдума примет или не примет сей прелестный документ. Если его попытаются сделать законом – мы немедленно отреагируем в Совете по правам человека. Надеюсь, не останется в стороне и историческая общественность, прекрасно понимающая, как опасно превращать науку в заложницу невежественных политиканов.

Евгений Спицын

История в ракурсе прошлого и настоящего: на инициативу депутата Госдумы отреагировали эксперты

Евгений Спицын

В декабре 1989 года, будучи студентом 4-го курса легендарного истфака МГПИ, я, как и многие сограждане, мутным водоворотом перестроечных событий был вовлечён в кампанию безудержной клеветы на всю советскую историю. Многие тогда ещё не понимали, кто виртуозно дирижировал процессом и зачем он вообще был запущен. Сейчас мы знаем, что дирижёром выступал Александр Яковлев. Тот самый «архитектор перестройки», который под флагом очищения истории от «белых пятен» и фальсификаций делал всё в точности наоборот. Теперь многие называют его иудой – и, как мне представляется, небезосновательно.

История в ракурсе прошлого и настоящего: на инициативу депутата Госдумы отреагировали эксперты

Александр Яковлев

Понятно, что сама история была Яковлеву безразлична. Он лишь использовал её как инструмент реализации политики. Политики ликвидации СССР и социализма. И в данной парадигме советско-германский договор «О ненападении» (который именно с его подачи на западный манер стали называть пактом Молотова – Риббентропа) подходил как нельзя лучше, ибо сразу убивал двух зайцев. С одной стороны, шельмование договора давало шикарный козырь всем сепаратистам от Прибалтики до Украины: «порабощённые народы» вооружились аргументом о «сталинской оккупации». С другой стороны, ставя на одну доску Сталина и Гитлера, «два тоталитарных режима», они наносили смертельный удар по советскому общественному строю. Именно с этой целью не где-нибудь, а на съезде высшего (по тогдашней редакции Конституции СССР 1977 года) государственного органа страны – Съезда народных депутатов СССР – и надо было пригвоздить к позорному столбу договор от 23 августа 1939 года.

Потребовалось немало усилий со стороны авторитетных историков, в том числе Олега Ржешевского, Юрия Жукова, Юрия Никифорова, чтобы наконец правда об этом договоре, о предыстории его подписания, его целях и задачах вновь, как и в советский период, вернулась на страницы школьных и вузовских учебников, в широкое общественное сознание. Хотя, конечно, были, есть и будут всякого рода политиканы от истории, которые не перестанут «брызгать ядовитой слюной» на всё, что связано с советским прошлым. За примером далеко ходить не надо...

И здесь мы сразу переходим ко второй немаловажной и очень щепетильной проблеме: а надо ли в статью УК вносить уголовную ответственность за «возложение на СССР ответственности за развязывание Второй мировой войны либо отрицание основной роли СССР в победе над странами оси во Второй мировой войне, а равно распространение сведений о тождественности официальной политической идеологии СССР и нацизма»?

Сердце, безусловно, за, но холодный разум против. И вот почему. Если завтра другой депутат потребует внести нечто подобное, например, про Первую мировую войну, то уже нельзя будет сказать «дурного слова» в адрес Николая II, бездарного министра иностранных дел Сергея Сазонова или барыг из Центрального военно-промышленного комитета типа Александра Гучкова? А если послезавтра ещё один депутат предложит нечто то же самое закрепить и про Ливонскую войну?.. Конечно, я утрирую. Но смысл посыла ясен: нельзя исторические трактовки регулировать УК. Это точно будет смертью для истории как науки, чего ни в ком случае нельзя допустить.

Естественно, вы спросите: а как бороться с валом гнусных фальсификаций и сознательного очернения истории? Ответ здесь может быть только один: правдой и работой, каждодневной, честной и открытой. Настоящие историки должны выйти на передний край борьбы и не только сидеть в архивах и писать свои диссертации, но прежде всего сражаться за историческую правду на страницах газет и журналов, на ТВ и в социальных сетях. Надо сделать так, чтобы от авторитетного мнения историка-профессионала у любого прохвоста, даже с липовым академическим званием, «земля горела под ногами». А если что-то и вносить в нынешний УК – то я бы внёс законопроект о наказании за реабилитацию власовщины, пропаганду её идей как по отношению к Великой Отечественной войне, так и ко всей советской истории.

Чтобы вносить поправки в законы, предлагать новые законопроекты, стоит быть абсолютно компетентным в продвигаемых вопросах и темах. И хорошо, что есть эксперты, которые сами понимают и объясняют понятно другим, что происходит на самом деле и какие это может потом иметь последствия.

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