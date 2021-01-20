Массовая вакцинация от коронавируса начнётся совсем скоро. Как подготовиться?

Массовая вакцинация населения в Иркутской области от коронавируса стартует в первой декаде февраля.

Именно тогда, как сообщил в ходе прямого эфира министр здравоохранения региона Яков Сандаков, в Приангарье должно поступить 40 тысяч доз вакцины. Он разъяснил людям специфику прививок от коронавируса.

– Ее отличие от вакцин для профилактики гриппа в том, что от гриппа ставится однократно, а от коронавируса – двухкомпонентная, ставится дважды, с интервалом в 21 день, отметил глава ведомства.

Он также сообщил, что особенность конкретно вакцины Спутник-V, применяемой для массовой вакцинации в России, в том, что она хранится в замороженном состоянии при температуре -20 градусов, поэтому требует холодильного оборудования, тогда как вакцина от гриппа и другие – требуют просто медицинского охлаждения.

– Эта вакцина размораживается под каждого человека. Если желающий привиться записывается на прием, загодя достается из морозильника, в течение получаса размораживается, потом ее можно использовать еще в течение 30 минут. Если человек не приходит, то вакцина будет утилизирована. В связи с этим призываю к ответственности тех, кто примет решение о прививке, – сообщил глава ведомства.

Он уточнил, что для удаленных населенных пунктов по этой причине сейчас индивидуально решается схема вакцинирования – или туда будут отправляться выездные бригады с морозильными установками, или вакцинация будет идти централизовано – при наличии нормальной транспортной доступности и связи с райцентром.

Яков Сандаков отметил, что противопоказания при вакцинации стандартные – беременность, грудное вскармливание, обострение неинфекционных хронических заболеваний, аллергия или индивидуальна непереносимость компонентов препарата.

– Поствакцинальная реакция – повышенные температуры, проявление слабости, недомогание, ломота в мышцах в течение периода до трех дней, – сообщил министр. – Уже сделано около миллиона прививок и число таких реакций пока минимально. И нет информации ни об одном случае побочного эффекта.

Также Яков Сандаков сообщил, что после вакцинации люди не становятся заразными для окружающих:

– Вакцина не содержит вирус или его элементы. Это определенный белок, на который вырабатываются антитела. Иммунитет формируется в течение 40 дней после введения второго компонента.

Также глава ведомства отметил, что вакцинации подлежат только люди старше 18 лет. Помимо того, что желательно быть здоровым на момент хотя бы первого этапа прививки, перед ней не рекомендуется перегружать себя физически и употреблять жирную пищу – это облегчит организму взаимодействие с препаратом.

При этом тестирование на антитела перед прививкой не требуется, заверил министр:

– Все равно большая часть населения переболела коронавирусом бессимптомно. У переболевших вакцинация только усилит иммунитет. Что касается тех, кто болел в более тяжелой форме – им следует проконсультироваться с врачом. Вообще все желающие привиться должны сначала побывать у своего терапевта.

Яков Сандаков заверил, что вакцинация – дело исключительно добровольное, решение на этот счет каждый принимает самостоятельно. Но при этом информация о прививке каждого человека будет вноситься в федеральный реестр, чтобы впоследствии тот смог получить паспорт вакцинированного.

При этом Яков Сандаков пояснил, что пока сложно говорить о повторных прививках и их сроках – пока об этом вообще речи не идет. Многое зависит от того, «когда и сколько будет иммунитет сохраняться – у каждого человека это индивидуально».

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По инф. Телеинформа

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