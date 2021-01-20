Массовая вакцинация от коронавируса начнётся совсем скоро. Как подготовиться?

Массовая вакцинация населения в Иркутской области от коронавируса стартует в первой декаде февраля.
Именно тогда, как сообщил в ходе прямого эфира министр здравоохранения региона Яков Сандаков, в Приангарье должно поступить 40 тысяч доз вакцины. Он разъяснил людям специфику прививок от коронавируса.
– Ее отличие от вакцин для профилактики гриппа в том, что от гриппа ставится однократно, а от коронавируса – двухкомпонентная, ставится дважды, с интервалом в 21 день, отметил глава ведомства.
Он также сообщил, что особенность конкретно вакцины Спутник-V, применяемой для массовой вакцинации в России, в том, что она хранится в замороженном состоянии при температуре -20 градусов, поэтому требует холодильного оборудования, тогда как вакцина от гриппа и другие – требуют просто медицинского охлаждения.
– Эта вакцина размораживается под каждого человека. Если желающий привиться записывается на прием, загодя достается из морозильника, в течение получаса размораживается, потом ее можно использовать еще в течение 30 минут. Если человек не приходит, то вакцина будет утилизирована. В связи с этим призываю к ответственности тех, кто примет решение о прививке, – сообщил глава ведомства.
Он уточнил, что для удаленных населенных пунктов по этой причине сейчас индивидуально решается схема вакцинирования – или туда будут отправляться выездные бригады с морозильными установками, или вакцинация будет идти централизовано – при наличии нормальной транспортной доступности и связи с райцентром.
Яков Сандаков отметил, что противопоказания при вакцинации стандартные – беременность, грудное вскармливание, обострение неинфекционных хронических заболеваний, аллергия или индивидуальна непереносимость компонентов препарата.
– Поствакцинальная реакция – повышенные температуры, проявление слабости, недомогание, ломота в мышцах в течение периода до трех дней, – сообщил министр. – Уже сделано около миллиона прививок и число таких реакций пока минимально. И нет информации ни об одном случае побочного эффекта.
Также Яков Сандаков сообщил, что после вакцинации люди не становятся заразными для окружающих:
– Вакцина не содержит вирус или его элементы. Это определенный белок, на который вырабатываются антитела. Иммунитет формируется в течение 40 дней после введения второго компонента.
Также глава ведомства отметил, что вакцинации подлежат только люди старше 18 лет. Помимо того, что желательно быть здоровым на момент хотя бы первого этапа прививки, перед ней не рекомендуется перегружать себя физически и употреблять жирную пищу – это облегчит организму взаимодействие с препаратом.
При этом тестирование на антитела перед прививкой не требуется, заверил министр:
– Все равно большая часть населения переболела коронавирусом бессимптомно. У переболевших вакцинация только усилит иммунитет. Что касается тех, кто болел в более тяжелой форме – им следует проконсультироваться с врачом. Вообще все желающие привиться должны сначала побывать у своего терапевта.
Яков Сандаков заверил, что вакцинация – дело исключительно добровольное, решение на этот счет каждый принимает самостоятельно. Но при этом информация о прививке каждого человека будет вноситься в федеральный реестр, чтобы впоследствии тот смог получить паспорт вакцинированного.
При этом Яков Сандаков пояснил, что пока сложно говорить о повторных прививках и их сроках – пока об этом вообще речи не идет. Многое зависит от того, «когда и сколько будет иммунитет сохраняться – у каждого человека это индивидуально».
Другие новости о коронавирусе, а также полезные советы можно почитать по ссылке.
В Норильске продолжают расследование гибели троих человек из-за схода лавины. По подозрению в халатности задержали еще двух диспетчеров дежурной службы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Ровно 100 лет назад, 20 января 1921 года, был образована Республика Дагестан. Это — дата создания современного административного образования, ранее эту территорию занимали другие государства и княжества.
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу Путину. От такого трудно оставаться в стороне — причем, вне зависимости от текущей позиции (а наш портал читают пожилые люди совершенно разных политических взглядов!)
В социальных сетях активно обсуждают судьбу обычного уфимского дворника Юры Ветлугина. Благодаря профессиональной фотосессии и посту о нем в соцсетях Романа Филиппова совершенно незнакомые люди собрали для Юры значительную сумму денег на оплату его кредитов и теперь мужчине начали поступать предложения о съемках.
Один человек погиб в результате схода лавины на горнолыжной трассе на Домбае. Это президент одноименной горнолыжной федерации Хаджи-Мурат Маршанкулов. Об этом рассказал сын главы спортивной организации.
СМИ узнали о ребенке, который растет у последнего избранника покойной певицы Юлии Началовой Вячеслава Кудри. Мальчика выносила и родила суррогатная мать, сообщило одно из популярных изданий со ссылкой на собственный источник.
Через год задания на ЕГЭ могут стать ориентированными не столько на запоминание информации, сколько на практическое применение полученных знаний. Это следует из опубликованных Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) перспективных моделей ЕГЭ, по которым экзамен будут сдавать выпускники 2022 года.
Сейчас на слуху слово квест. Это игра, для прохождения которой участнику требуется решить цепочку разных логических загадок. Сюжет может предполагать один исход игры или несколько. Еще до коронавирусных ограничений квест-комнаты открывались практически в каждом российском более-менее крупном городе как грибы после дождя. Сходить в квест было модным препровождением времени, особенно, конечно, у более гибкого ко всем новшествам молодого поколения. Но и возрастные люди затем стали подтягиваться – в квест-комнаты ходили целыми семьями, там также некоторые фирмы проводили корпоративы.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.