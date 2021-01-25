Коронавирус прошел, а бессонница осталась? Вот советы, как с ней справиться

Врач рассказал, как побороть ковидассоциированную бессонницу.
Одним из неспецифических симптомов коронавирусной инфекции является нарушение сна. Люди испытывают трудности с засыпанием из-за страха остановки дыхания во сне. Бессоница может привести к раздражительности и даже расстройству психики.
Впрочем проблемы со сном можно скорректировать не прибегая к помощи лекарственных препаратов. Главное условие направить все усилия на устранение этого страха и провести тщательную работу с собой.
«Если перед сном в голову лезут беспокоящие вопросы, надо просто задать себе встречный вопрос: „А что, если будет так?“ Такой вопрос называется остановкой тревожных мыслей», — заявил aif.ru кандидат психологических наук Алексей Мелехин.
Второе, с чем сталкиваются люди, перенесшие коронавирус, — это то, что приходится лежать долгое время в постели без сна. Если заснуть не получается в течение 20–40 минут, надо встать и заняться монотонной деятельностью.
«Если же тревога остается, надо опять же встать и пройтись или начать какую-то другую монотонную деятельность: кто-то моет посуду, кто-то просто попить может, кто-то может книжку взять, что-то рисует, другие лепят, — кто что любит. Главное — не брать в руки гаджеты», — подчеркивает Алексей Мелехин.
При этом врач не советует использовать лекарственные препараты.
«Таблетки никакие пить не надо, многие уверены, что достаточно мелатонин какой-нибудь принимать. Нет, так не пойдет, тут важна работа нервной системы, работа психики. Это лечится поведением. Нервной системе надо дать перестроиться. Ведь она перестраивается под вирус, когда что-то произошло, она пытается найти обходные пути, как вылечить с меньшими потерями. Просто надо нервной системе помочь», — объясняет Мелехин.
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