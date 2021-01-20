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Перед прививкой нужно помочь организму. Например, полезной едой
По инф. Российской газеты   
20 Января 2021 г.
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Диетолог рассказал, как изменить питание перед прививкой от COVID-19.

Перед прививкой нужно помочь организму. Например, полезной едой

Перед вакцинацией от коронавируса питание стоит скорректировать, считает главный внештатный диетолог Минздрава, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии Виктор Тутельян.

В частности, следует уделить особое внимание употреблению витамина D и других жирорастворимых витаминов (А, Е, К), которые укрепляют иммунную систему, рассказал он в ходе пресс-конференции в ТАСС. Также необходимо повышенное употребление белковых продуктов. Ведь синтез антител, который происходит после прививки, — это процесс образования белков, отметил диетолог. Поэтому, чтобы помочь организму пройти этот процесс, перед вакцинацией нужно налегать на мясо, яйца, молочные продукты, рыбу, бобовые и т. д.

При этом ограничить перед вакцинацией стоит употребление насыщенных, вредных жиров, добавил Тутельян. Впрочем, и в обычной жизни не следует увлекаться жирным мясом, пирожными, колбасными изделиями и т. п. продуктами. Избыточное их потребление может привести к проблемам в работе сердечно-сосудистой системы, повышению холестерина в крови, набору массы тела и другим негативным последствиям.

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