|
Переболели «короной»? А как глаза себя чувствуют?
|По инф. Российской газеты
|27 Января 2021 г.
|
Офтальмолог рассказала, как COVID-19 влияет на глаза.
Одним из побочных эффектов COVID-19 является обострение различных хронических проблем. Не являются исключением и заболевания глаз. Наиболее часто пациенты сталкиваются с активизацией аллергического конъюнктивита.
Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-офтальмолог, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова Ирина Лещенко. По ее словам, обострение этой болезни обычно наблюдается примерно через три недели после исчезновения клинических симптомов COVID-19.
Коронавирус может «разбудить» и другие хронические заболевания, в том числе глаукому. В данном случае следует подстраховаться и показаться врачу. Пациентам с такими хроническими заболеваниями следует как минимум проверить внутриглазное давление, считает Ирина Лещенко.
Некоторые последствия коронавируса могут проявляться даже спустя два месяца после выздоровления. Речь, в частности, идет о возникновении болей в суставах и груди, а также о появлении депрессивных состояний.
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •