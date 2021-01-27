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Переболели «короной»? А как глаза себя чувствуют?
По инф. Российской газеты   
27 Января 2021 г.
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Офтальмолог рассказала, как COVID-19 влияет на глаза.

Переболели «короной»? А как глаза себя чувствуют?

Одним из побочных эффектов COVID-19 является обострение различных хронических проблем. Не являются исключением и заболевания глаз. Наиболее часто пациенты сталкиваются с активизацией аллергического конъюнктивита.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-офтальмолог, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова Ирина Лещенко. По ее словам, обострение этой болезни обычно наблюдается примерно через три недели после исчезновения клинических симптомов COVID-19.

Коронавирус может «разбудить» и другие хронические заболевания, в том числе глаукому. В данном случае следует подстраховаться и показаться врачу. Пациентам с такими хроническими заболеваниями следует как минимум проверить внутриглазное давление, считает Ирина Лещенко.

Некоторые последствия коронавируса могут проявляться даже спустя два месяца после выздоровления. Речь, в частности, идет о возникновении болей в суставах и груди, а также о появлении депрессивных состояний.

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