Я не люблю манежи и арены, / На них мильон меняют по рублю, / Пусть впереди большие перемены, / Я это никогда не полюблю… Владимир Высоцкий

Уж почти 30 лет тому назад, а точнее 7 апреля 1993 года, в «Народной газете» за номером 35 (издавалась такая несколько лет в Иркутске) вышла моя статья «Записки обывателя» с подзаголовком: «О политике вообще и политических митингах в частности». Время было тогда тяжёлое: по стране, по спинам простого народа асфальтовым катком прохаживались либеральные реформы ельцинских «мальчиков-реформаторов». Всяких там гайдаров, бурбулисов, чубайсов и прочих, не к ночи будь помянуты, «прогрессивных» реформаторов, восторженно глядевших в рот Западу и ждущих оттуда команд и подачек.

И хотя по парламенту страны из танков еще не стреляли (как это произошло уже в октябре того же года), политическая обстановка была крайне напряжённая, а политические группировки весьма разношёрстными. Коммунисты собирали свои митинги, либералы зазывали на свои, патриоты – типа конгресса русских общин – призывали выходить на улицы своих сторонников против всех. И каждый говорил, что делается это всё во имя светлых идеалов и лучшей жизни народа! И каждый тянул одеяло на себя. Как, впрочем, всегда и бывает в политике.

Разобраться во всей этой разноцветной политической мозаике простому человеку было очень сложно, и меня попросили написать именно о митингах – о их множестве в то время, и по разным поводам. Я и написал, предварив статью такой преамбулой: «Везде ныне: в газетах, на радио, на телевидении развелось огромное количество всевозможных политических, экономических и прочих «оборзевателей». И все они стараются убедить нас, какой вектор пути для страны самый правильный, самый прогрессивный, самый выгодный. И почти все призывают своих сторонников на митинги… Вот и мне захотелось обозначить своё мнение. И не как журналиста, который должен давать только беспристрастную информацию, основанную на фактах, а как человека, родившегося в России. Именно в России, а не «в этой стране», как презрительно говорят наши либеральные западники. И живущего в ней и при сталинской зиме, и при хрущёвской оттепели, и при знойном брежневском застое, и теперь вот при горбачёвско-ельцинской перестройке. И желающего жить в нашей России и далее – до исхода своего».

«Митингов я не люблю, – написал я тогда, – политических митингов – тем более. Поскольку на них, как правило, выигрывают не те, кто митингует, а те, кто преследует свои интересы, часто митингующим просто неведомые. И эти кукловоды умело дёргают послушных их призывам, отдельных и целые массы кукол за нужные ниточки, сопровождая это всё благородными лозунгами, скажем «свобода, равенство, братство!» или борьбой с тоталитарным режимом, или борьбой с коррупцией, как ныне. И так далее и тому подобное. И вот, не думал даже, что через столько лет придётся писать на те же темы.

А ведь чаще всего на подобные призывы клюёт молодёжь, в которой подспудно живёт бунтарский дух, желание где-то массово отметиться или засветиться. Ну и, конечно же, свойственная молодости потребность в справедливости. Недаром же ещё Ленин называл студенчество (то есть молодёжь) политическим барометром страны. Ибо, уж кто-кто, а молодёжь-то всегда готова ринуться на баррикады, порою просто ради «движухи», как говорит современная поросль. То есть как раз та категория людей, у которых мозгов и жизненного опыта ещё маловато, а гормонов уже много. Чем, кстати, под ложными лозунгами и воспользовались в своё время в Китае, где тысячи молодых людей – хунвейбинов – от 14 до 17 лет осуществляли культурную революцию. Вооруженные цитатниками Мао Цзэдуна (интернета тогда ещё не было), они громили всё на своём пути.

Недаром же французский историк и политический деятель Франсуа Гизо (1789 – 1874), переживший все четыре французских революции, именно про этот период жизни человека писал: «Кто в молодости не был радикалом (революционером, либералом) – у того нет сердца. Кто в зрелости не стал консерватором – у того нет мозгов».

И вот здесь-то, мне кажется, самое время на примере этих самых французских революций проследить: за что же и против чего и во имя чего почти всегда выступают те самые протестные массы?

Первая, она же Великая французская революция, начавшаяся в 1789, после взятия 14 июля Бастилии, проходила под лозунгами «свобода, равенство, братство!» и декларацией прав человека и гражданина.

Спору нет, лозунги прекрасные! И намерения благородные! Только вот, увы, – маниловщина всё это чистой воды. Потому что любой броский лозунг действует по принципу желанных, но, увы, практически недостижимых целей. И построен он на том, что проверки, вроде бы, и не требует. Ибо каждый человек желает свободы – это же его законное право! Вот только далеко не всем бывает понятно, что свобода одного, как правило, заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Иначе это просто хаос и анархия.

Да и абсолютной свободы просто не бывает и никогда не было: хоть в природе взять, хоть в человеческом обществе во все его исторические времена. Ведь, по сути, все мы – заложники чего-то. Хотя бы даже своего тела, если исходить из того, что душа в нём пленница…

Равенства и тем более братства среди совершенно разных групп людей тоже нет и никогда не было. Таковы уж реалии, от которых никуда не денешься. Вот и получается, что всё это лишь благие (заведомо невыполнимые обещания и желания), то есть благостные мечты революционеров, подобные прожектам помещика Манилова из «Мёртвых душ» Гоголя.

Ну, а в результате – очень много крови и жертв и… всегда быстрый конец любых революционных преобразований. Та же Великая французская революция «забуксовала» уже через пять лет, а окончательно закончилась через десять. Наша великая – Октябрьская – продержалась, правда, подольше – 70 лет.

Причём репрессивная машина любых революций, будь то террор, или любая чистка своих рядов, или «самое лучшее средство от головной боли и ненужных мыслей» – гильотина, исправно работает все революционные годы, пожирая как врагов и вождей революции, так и её детей-участников. Впрочем, это и неудивительно – все изменения обязаны пройти через свое чистилище. И каждое – со своими участниками и по своему сценарию.

Вы вспомните, что во время второй французской революции (1830 г.) короля Карла Х свергла финансовая олигархия в лице «короля банкиров» Луи Филиппа, а третья свергла уже его, установив предпосылки республики.

Четвёртая французская революция, с её Парижской коммуной в 1870 году, окончательно отказалась от монархии в пользу республики. Хотя, как мы знаем, во многих странах (Великобритании, Испании) монархии существуют и доныне. И это никак не мешает развитию этих стран.

Это то, что поимели от своих великих потрясений французы. Чему-то они научились после этого? Невольно согласишься с прекрасным русским историком Ключевским, который говорил, что история никого ничему не учит, она лишь наказывает за невыученные уроки. Так надо ли и нам не обращать внимания на уроки прошлого и снова и снова устраивать пляски на тех же граблях? Вы только вспомните, какие катастрофы перенесла наша страна только в одном ХХ веке! Одних только революций сколько: первая русская 1905 года, февральская буржуазно-демократическая 1917 года, Великая октябрьская 1917 же года, и последняя вот – ельцинская, криминальная 1991 года…

Да прибавьте сюда ещё пять воин: Японскую (1904 – 1905); Первую мировую (1914 – 1918); Гражданскую – самую безумную братоубийственную войну (1918 – 1920); Финскую (1940); самую кровопролитную Великую Отечественную (1941 – 1945). Да плюс локальные конфликты, а по сути, те же войны: Афганскую (1979 – 1989) и две чеченские (1994 – 1996 и 1999 – 2009).

Скажите мне, какой бы ещё народ, кроме нашего, смог бы всё это выдержать? И не просто выдержать, а вновь создать могучее государство, наладить безопасную и более-менее нормальную жизнь? Вряд ли найдутся примеры…

И вот это могучее дерево, только-только начавшее выздоравливать от череды болезней и заразы, как внешней, так и внутренней, вновь стали подтачивать свои же доморощенные короеды-оппозиционеры, а по сути, пятая колонна внутри страны, которая финансируется на деньги наших заклятых друзей с Запада. Они призывают молодёжь на митинги, на протесты, на противостояние властям; учат как вослед «такому передовому Западу» надо правильно жить. Так и хочется их спросить: неужели, господа хорошие, вы все еще не наигрались в кровавые революции? Неужели вас так ничему и не научил целый сонм цветных революций, прокачиваемый Западом по всему миру?

Да поймите вы уже, наконец, что у нас, россиян, менталитет совсем другой.

Если для западного человека основной вопрос: «Как жить?» – это как вписаться в благополучное общество, построить в нём карьеру и так далее, то для нас же основной вопрос: «Зачем, для чего жить?» Ибо без ответа на этот вопрос, всё остальное просто бессмысленно, как и сама жизнь.

А преобразования к лучшему, конечно же, нужны. Кто ж с этим спорит? И не для горстки олигархов или зажравшихся чиновников и коррупционеров, а для народа, большинства людей, живущих в России. Вот только должны они быть не революционные, когда стенка на стенку, а эволюционные, то есть степенные, последовательные, обдуманные.

Вспомните как точно и гениально в своей повести «Капитанская дочка» писал об этом Александр Сергеевич Пушкин: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений… Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный! Те, которые замышляют у нас всякие невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка…»

И хотя современные молодые люди в большинстве своём книг теперь почти не читают, а больше живут в виртуальном мире интернета, это изречение Пушкина, пожалуй, всё же, хоть раз да слышали. А я бы им посоветовал прочесть и осознать еще одно высказывание – русского царя Николая I, в адрес французского посла вскоре после восстания декабристов 14 декабря 1825 года на Сенатской площади. Тем более что оно напрямую связывает и французские революции, и российские перевороты тех времён: «С первого же проявления на революционном поприще русские превзошли бы ваших робеспьеров и маратов, и, когда этим злодеям сказали, что они несомненно пали бы первыми же жертвами столь ужасного безумия (как пали и Робеспьер, и Марат, вожди первой французской революции, пролив перед тем реки чужой крови, в том числе и своих соратников – авт.), они дерзко отвечали, что знают это, но что свобода может быть основана только на трупах…»

А вот в противовес этому мнение прекрасного поэта, дипломата, товарища Пушкина по лицею Фёдора Тютчева, который во времена таких великих потрясений надеялся больше на действия людей разумных:

Единство, как сказал оракул наших дней,

Быть может, спаяно железом лишь и кровью!

А мы попробуем спаять его любовью.

А там посмотрим, что прочней…

Не кажется ли вам, молодые люди, что эта позиция не только тоже имеет право на жизнь, но и более приемлема в этой жизни, ибо, в конце концов, все в этом мире держится на любви, а не на злобе. И если не отвечать злом на зло, то оно и не прибавится, не перевесит, поскольку чаши мировых весов, на одной из которых революция, а на другой эволюция – те же добро и зло – могу находиться в чутком равновесии, удерживая этот мир от всевозможных катастроф, пока зла в мире не станет больше.

Вот это вам надо постараться осознать, чтобы не быть ведомыми на заклание лживыми пастухами, для которых вы – лишь жертвенная кровь. А поскольку мы вас любим – ведь вы же наши дети – то и предостерегаем от разных глупостей и предлагаем лишь одно: не верьте сладким речам кого бы то ни было, думайте и решайте сами…

От редакции МГ: Оставаться в стороне от проходящих в стране акций протеста становится все сложнее. Люди не просят, они требуют, чтобы власти заметили те проблемы, что назрели в обществе, просят, чтобы была справедливость. И фигура Алексея Навального здесь скорее просто повод, символ. Это та грань, переступив которую, власть показала, насколько сильно в стране не соблюдаются законы. Вот и вышли люди на улицы, сколько не в поддержку оппозиционера (кстати, наш портал читают пожилые люди совершенно разных политических взглядов!), сколько за себя, ведь политическая ситуация в России очень и очень далека от благостной картинки "в телевизоре". И от такого трудно оставаться в стороне.

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