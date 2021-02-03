Со школьниками будут толковать о политике «в нужном русле»

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
В российских школах могут появиться специалисты по обсуждению политических тем с учениками. Новая должность будет называться советник директора по воспитанию.
Проект уже стартовал в десяти пилотных регионах, заявил 27 января министр просвещения Сергей Кравцов, выступая в Совфеде.
Уже с 1 марта ставки советников-воспитателей появятся в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в Севастополе.
Будущие советники смогут претендовать на федеральную надбавку в 15 тыс. рублей, не считая доплат из региональных бюджетов. Назначать на эту должность будут по итогам конкурсов под названием «Навигаторы детства». В конкурсе могут участвовать педагоги и студенты, начиная с четвертого курса.
Воспитатели должны будут знать, чем живут дети и подростки, какую музыку слушают, в какие компьютерные игры играют, какие мемы популярны у этой аудитории.
Источник «Коммерсанта», близкий к администрации президента, рассказал, что вместе с Минпросвещения проект организует Российское движение школьников. РДШ учредили в 2015 году указом Путина. Возглавляет движение 33-летняя Ирина Плещева, работавшая до этого в Общероссийском народном фронте, правительстве Подмосковья и движении «Наши».
О необходимости работы со школьниками во внутриполитическом блоке АП задумались еще после протестов 2017 года, поводом к которым стал фильм Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом в России - прим. ред.) о тогдашнем премьере Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон».
Международная группа ученых обнаружила миниатюрный вид хамелеонов рода Brookesia, обитающий в горных тропических лесах на севере Мадагаскара. По словам исследователей, он оказался не только самым маленьким хамелеоном, но и самым мелким из всех известных высших позвоночных.
Когда тебе 50 плюс, это не повод не выглядеть модно и стильно. Всеми своими снимками в приложении Instagram такой посыл подтверждает прекрасная дама по имени Ирис. В своей визитке она отметила Кельн, и поэтому вероятно, что проживает Ирис в Германии. Тем более и посты свои пишет женщина на немецком языке. Так что нет повода думать иначе.
В Хабаровском крае, где с середины января наблюдаются перебои с топливом, бензин начнут продавать по карточкам. Об этом сообщил журналистам во вторник зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.
Экологические активисты рассказали, что в Челябинске воздух за последние годы стал чище, и произошло это из-за рекультивации городской свалки. И пусть изменения минимальные – дело сдвинулось с мертвой точки.
Работающие петербуржцы старше 65 лет, у которых нет возможности организовать свою работу в дистанционном режиме, имеют право получить больничный лист с 1 по 14 февраля и с 15 по 28 февраля. Гражданам не надо обращаться в медицинскую организацию и заполнять какие-либо документы. Все сведения предоставляет в ФСС работодатель.
Бывшему исполняющему обязанности министра образования Архангельской области Юрию Гнедышеву предъявили обвинения в распространении порнографии. Он переписывался с 12,- 14-летними школьницами на интимные темы.
В Великобритании от коронавируса умер 100-летний ветеран капитан Томас Мур. В период пандемии смог собрать более 32 млн фунтов для борьбы с коронавирусом. А еще он прославился тем, что стал рыцарем в сто лет! (Поистине удивительный пример показал всем нам англичанин: даже в таком преклонном возрасте можно прославиться на весь мир добрыми делами - прим. МГ.)
История с оппозиционером Алексеем Навальным, его предполагаемым отравлением и расследованием о дворце в Геленджике разделила российское общество. 2 февраля раскол стал еще глубже — после решения о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Политика отправили в колонию общего режима. Эксперты сходятся во мнении, что дело полностью носит политическую окраску. И тут же возникает вопрос: что будет делать без своего лидера оппозиция дальше?
Сын легендарного актёра Олега Табакова Павел в свои 25 лет уже успел сняться во многих полнометражных фильмах и телесериалах. Хотя когда-то молодой человек долго думал, прежде чем решиться продолжать актёрскую династию.
Увеличение стоимости морских грузовых перевозок в конце минувшего года начало влиять на стоимость отдельных категорий импортируемых в Россию товаров — это обувь, импортные продукты питания, бытовая техника, мебель...
Израильская компания заявила об успешном испытании технологии, которая позволяет влиять на экспрессию генов развивающегося в яйце цыпленка и определять, как будет развиваться его половая система. Цель технологии — увеличить количество самок среди вылупившихся цыплят.
В России более миллиона человек живут с ВИЧ, а основной причиной смерти таких пациентов остается туберкулез. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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