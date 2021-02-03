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Со школьниками будут толковать о политике «в нужном русле»
По инф. polit.ru   
03 Февраля 2021 г.
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В российских школах могут появиться специалисты по обсуждению политических тем с учениками. Новая должность будет называться советник директора по воспитанию.

«Коммерсантъ»: в школах могут появиться специалисты по обсуждению политических тем с учениками

Проект уже стартовал в десяти пилотных регионах, заявил 27 января министр просвещения Сергей Кравцов, выступая в Совфеде.

  • Уже с 1 марта ставки советников-воспитателей появятся в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в Севастополе.

Будущие советники смогут претендовать на федеральную надбавку в 15 тыс. рублей, не считая доплат из региональных бюджетов. Назначать на эту должность будут по итогам конкурсов под названием «Навигаторы детства». В конкурсе могут участвовать педагоги и студенты, начиная с четвертого курса.

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Воспитатели должны будут знать, чем живут дети и подростки, какую музыку слушают, в какие компьютерные игры играют, какие мемы популярны у этой аудитории.

Источник «Коммерсанта», близкий к администрации президента, рассказал, что вместе с Минпросвещения проект организует Российское движение школьников. РДШ учредили в 2015 году указом Путина. Возглавляет движение 33-летняя Ирина Плещева, работавшая до этого в Общероссийском народном фронте, правительстве Подмосковья и движении «Наши».

О необходимости работы со школьниками во внутриполитическом блоке АП задумались еще после протестов 2017 года, поводом к которым стал фильм Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом в России - прим. ред.) о тогдашнем премьере Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон».

Polit.ru

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