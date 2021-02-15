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«Любовь сильнее страха»: сторонники Навального вышли посветить фонариками
|По инф. rosbalt.ru
|15 Февраля 2021 г.
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В минувшее воскресенье, 14 февраля,сторонники (и не только) политика Алексея Навального провели очередную акцию в его поддержку. Люди вышли на улицы с фонариками, чтобы все прошло максимально мирно: нет шествий - нет поводов для задержаний. Но не тут-то было.
По меньшей мере 19 человек задержаны в ходе акции «Любовь сильнее страха» в поддержку Алексея Навального, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».
Так, в Казани были задержаны 9 человек. «Активисты пришли на согласованный митинг против политических репрессий с плакатами о забастовке, запланированной 5 марта. Шесть человек отпустили без протоколов, двух оштрафовали на 10 тысяч, одного оставили на ночь до суда», — говорится в сообщении.
В Новосибирске задержали двух девушек, которые принимали участие в одиночных пикетах в поддержку Навального. Позднее их отпустили без составления протоколов.
В Симферополе полицейские задержали пять человек. «Некоторые из них гуляли по центру города с фонариками, некоторые вообще отрицают участие в акции», — отмечается в сообщении.
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