Вытрезвители на просторах России: хорошо забытое старое? Есть о чем поспорить...

Вопрос создания частных медвытрезвителей в стране уже решен, потому что в Госдуме законопроект об этом прошел третье чтение. Возрождение данной системы вызывает у людей смешанные чувства. Кто-то размышляет здесь с позитивом, другие с опаской. Как же заработают эти учреждения из советского прошлого и царской России в наши дни? Лягут ли они благодатным зерном в почву современных реалий или всё будет наоборот? Вот на сей счет две любопытные точки зрения.

Алкогольное милосердие

Ольга Андреева, журналист

Вытрезвители возвращаются! Новые приюты для пьяниц обеспечат не только возможность не замерзнуть на улице, но и медицинский осмотр на предмет других заболеваний.

История вытрезвителей не только в России, но и в мире — это история гуманизма. Однако вытрезвители — это для любой власти и тест на наличие сразу двух моральных достоинств: насколько гуманно верхи относятся к низам и насколько реалистично власть представляет собственный народ, да и саму себя.

Эра вытрезвителей началась в России в 1902 году, когда первые «Приюты для опьяневших» были открыты в Киеве, Туле, Саратове и Ярославле. То был период, когда «кровавый» царский режим был в высшей степени озабочен гуманизацией российского общества. Историки называют это время золотым веком русской благотворительности. Пример подавала царская семья. В 1902 году на каждые 100 тысяч жителей России приходилось 6 благотворительных учреждений. Причем 75% средств на благие дела поступало от частных жертвователей, а 25% от государства. «Приюты для опьяневших» входили как раз в последнюю, государственную, четверть благотворительных расходов. Вытрезвители имели два отделения: одно для выпивших взрослых и другое — для детей пьяных родителей. И взрослые, и дети находились в приюте несколько дней до того, как родители придут в норму. Лечили пьяниц рассолом, водным раствором нашатыря и камфарой. При выписке плохо одетым выдавали одежду и обувь.

Устройство и логика работы приютов говорит о том, что лично царь и министры здравоохранения прекрасно знали и статистику алкоголизма, и смертность от оного, и его душераздирающие социальные последствия, включая трагедии детей алкоголиков. Да, нужно было образование, улучшение условий жизни и много чего другого, чтобы искоренить порок радикально, но это был долгосрочный план. И вытрезвители были его частью. Приюты, содержавшиеся за городской счет, демонстрировали умопомрачительные результаты. Уже в первый год работы подобного учреждения в Туле смертность «от опоя» уменьшилась почти в два раза.

Советская власть принципиально изменила подход к социальным проблемам. Во-первых, государство с 1917 года практически отказалось от благотворительности и того, что в царские времена называлось «попечением». Все соцгарантии и заботу о гражданах брала на себя власть, а это, по бедности страны Советов, не могло не сократить число этих самых благ. Изменилось и представление о том, что, собственно, новому революционному человеку надо. Иллюзии на тему того, что освобожденный рабочий класс пить перестанет, на деле вылились в чудовищный алкоголизм и наркоманию. Такова, впрочем, судьба любых видов политического идеализма.

Закрыв все вытрезвители в 1917 году, власти снова вынуждены были открыть их в 1931-м. Как выяснилось, освобожденный рабочий пил не меньше, а больше, чем закабаленный. Поначалу пьяницами заведовал Минздрав, но в 1940 году Берия твердой рукой перевел алкоголиков под контроль НКВД, а потом и Министерства внутренних дел. Пьяницам, как и при царе, давали проспаться ночь, но под утро после повторного медосмотра выгоняли.

Попадание в вытрезвитель грозило большими неприятностями. Все подобные учреждения были обязаны сообщать о своих клиентах по месту их работы. Начальство принимало административные меры — за официально зафиксированную пьянку и непотребство могли лишить премии или даже должности. Велся строгий учет пациентов. Если товарищ попадал в вытрезвитель более трех раз в год, его направляли на принудительное лечение в наркодиспансеры или психиатрические больницы.

Вопрос с оплатой медицинских услуг для пьяниц решался в разное время по-разному. Советский максимум составлял 25–35 рублей в сутки, что при тогдашних зарплатах было очень недешево. Впрочем, в некоторых городах вытрезвители работали бесплатно, из чего следовало, что алкоголиков тоже возьмут в царство будущего коммунистического рая.

В 2010 году Дмитрий Медведев попытался закрыть вытрезвители. Но власти на местах продолжали финансировать героических милиционеров, работавших на «вытрезвиловке». В 2011 году все подобные заведения по стране все-таки закрыли. Теперь причиной закрытия был не столько романтизм, сколько неолиберальный цинизм власти в стиле Айн Ренд, где каждый отвечает сам за себя.

Все почти десятилетие, прошедшее после закрытия вытрезвителей, региональные власти умоляли разрешить открыть их снова. Судьба замерзающего в сугробе алкоголика, которую плохо видно с высоты кремлевских башен, на местах всегда была представлена куда наглядней. С декабря этого года вытрезвители вернутся в российский обиход. Так что есть вероятность, что новогодние праздники отечественные пьяницы встретят уже в обновленных домах алкогольного милосердия.

Трезво о вытрезвителе

Михаил Хлебников, философ

Госдума намерена восстановить в России систему вытрезвителей. А депутат, академик и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко настаивает на том, чтобы они были платными. Инициатива грозит обернуться возрождением системы бесцеремонного обирания подвыпивших граждан.

Советская идея вытрезвителей была, конечно, благой. Во главу угла ставилась забота о чрезмерно охмелевшем человеке, который мог потеряться, замерзнуть в холодное время года, стать жертвой грабителя. Конечно, иногда эта забота обретала карикатурные формы. Новосибирец Андрей Орлов вспоминает, что на вопрос «Почему вы меня забираете, я же иду домой?» милиционер ответил: «Потому что вы оскорбляете честь и достоинство советских граждан, которые на вас — нетрезвого — смотрят!» И все же пьянице или случайно подгулявшему товарищу безопасность была гарантирована. До тех пор, пока в конце восьмидесятых работа по «вытрезвлению» не была поставлена на коммерческие рельсы.

Главным звеном цепочки стал все тот же милиционер. Благополучному на вид нетрезвому гражданину (бомжи стражей порядка интересовали гораздо меньше), предлагался выбор: доставить в «трезвяк» или отпустить на все четыре стороны за определенную сумму. Гражданин чаще всего выбирал второй вариант. «Трезвяк», по рассказам опытных людей, был местом не самым приятным. Унизительная процедура раздевания, обтянутая линолеумом шконка... Да и домашние не будут спать всю ночь. «Мент» же пополнял свой карман. Если же благополучный гражданин доставлялся в вытрезвитель в помраченном сознании, то судьба его тоже была незавидна. Ни денег, ни часов наутро он не получал, грустно констатирует Орлов. Сотрудники вытрезвителя бодро заявляли, что деньги и вещи были, видимо обронены — оно и немудрено! Орлов отмечает, что степень опьянения в «трезвяке» не определялась. Медик осматривал поступивших только на предмет, есть ли угроза жизни.

У доблестной деятельности по вытрезвлению был еще один порочный аспект — фактор галочки. И у милиции, и у самих учреждений были плановые показатели работы. Дабы этот план выполнялся, в вытрезвитель мог быть доставлен любой прохожий навеселе. Не буйный, не свалившийся со скамейки, а самый обычный прохожий, возвращающийся вечером с вечеринки.

Вот и сейчас, по мысли законодателя, в специализированные учреждения будут доставляться люди «в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившие способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке». Доставлять граждан в вытрезвители будут полицейские. Только непонятно, по каким критериям они будут определять степень нетрезвости. Учитывая, что коррупцию в правоохранительных органах мы побороть не смогли — даже знаковое переименование милиции в полицию не помогло! — можно предположить, что ситуация девяностых годов будет воспроизводиться четко и последовательно. Особенно если вытрезвители будут функционировать как бизнес-модель.

Однако, функционирование «трезвяка» как бизнес-модели вызывает два больших вопроса. Во-первых, в целевую аудиторию организации не будут входить неплатежеспособные, социально неблагополучные граждане. Тогда как именно они, безработные, бездомные, беспаспортные, и составляют большую часть людей, нуждающихся в спасении и замерзающих на холодных улицах. Во-вторых, как и для любой коммерческой организации, на первый план будут выходить те самые плановые показатели (см. выше), ради которых возможен сговор с полицией.

Разумеется, сегодняшнее положение дел, когда пьяных привозят в приемный покой больниц и врачам с медсестрами приходится усмирять буйных, нужно менять. Возможно, в регионах должна функционировать специальная транспортная служба, обособленная от полиции, которая будет доставлять незадачливых выпивох по месту назначения. В идеале платежеспособные граждане должны оплачивать доставку из кармана, а неплатежеспособных нужно задействовать на общественных работах. Вот только куда везти господина или даму, что не в состоянии назвать адрес? Над этим нужно думать.

Банально, но трезвость мысли предполагает не просто копирование нехорошо незабытого, но понять, чем сегодняшний день отличается от ушедшего времени. Боюсь, что большинство сограждан посчитают инициативу способом очередного пополнения бюджета за счет народа. С планами, графиками показателями и неизбежными «передовиками в обслуживании населения», на которых «нужно равняться отстающим». Да и «застойные годы» славились тем, что тогда понимали — не нужно излишне натягивать вожжи. В конце концов, зимние похождения врача Евгения Лукашина могли закончиться совсем иначе, встреть он на своем пути излишне заботливых людей в форме.

У нас некоторые инициативы, нужные и правильные, едут, когда дело доходит до исполнения на местах, по каким-то своим кривым дорогам. Поэтому хотелось бы, чтобы возрожденные вытрезвители оказались все-таки спасением для наших граждан, а не поводом для расцвета еще большей коррупции в рядах отечественных правоохранителей. А вообще много пить вредно!



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