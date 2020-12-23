С 1 января в России заработают платные вытрезвители

Депутаты Госдумы 22 декабря в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о создании частных медицинских вытрезвителей. (Таким образом, решение уже принято окончательно. Так что все будет как в былые времена... прим. МГ.)

Согласно проекту, регионы получат такое право с 1 января 2021 года. Вытрезвители должны будут работать на базе государственно-частного партнерства. Это значит, что регионы смогут брать плату за услуги с тех, кто попал в эти учреждения.

Доставлять пьяных в вытрезвители будут сотрудники полиции. Брать должны нетрезвых россиян, которые находятся в общественном месте и не могут передвигаться сами. После того, как врач осмотрит пьяного человека, тот должен дать согласие на содержание в вытрезвителе. Однако если гражданин не может ответить из-за дезориентации, то это не обязательно.

Вытрезвители в России закрыли к середине октября 2011 года. Сейчас вместо представителей МВД пьяных на улице должны забирать сотрудники скорой помощи. Они доставляют нетрезвых в больницы. В ряде регионов есть вытрезвители на базе клиник или социальных учреждений, однако их деятельность законодательно не регулируется.

Кстати, о пьянстве:

Polit.ru

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